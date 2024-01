Največji slovenski metalski festival odpovedan

Organizatorji največjega slovenskega metalskega festivala MetalDays so danes prek družbenih omrežji sporočili, da festivala letos, čeprav je bil napovedan za konec julija in so bili naznanjeni že številni nastopajoči, ne bodo organizirali.

Napovedujejo, da bo festival ponovno potekal leta 2025. Možnosti vračila kupnin za že prodane vstopnice za odpovedani festival niso omenili. Številni metalci še od leta 2020 in 2021 čakajo na vračilo kupnin za odpovedane festivale, lastnika festivala, ki nimata denarja za vračila, sta medtem na Zanzibarju odprla luksuzni resort.

»Po dolgotrajnih pogovorih vseh vpletenih v organizacijo festivala smo se soglasno odločili, da festival MetalDays 2024 prestavimo in se osredotočimo na organizacijo festivala MetalDays 2025, ki bo potekal od 27. julija do 2. avgusta 2025,« je zapisala ekipa festivala MetalDays. Kot vzrok za odpoved so navedli posledice poplav, ki so lansko leto prizadele festival.

Tisti, ki so vstopnice za letošnji festival že kupili, bodo lahko z njimi obiskali festival leta 2025, poleg tega pa lahko letos brezplačno obiščejo manjši metalski festival v Pulju. Možnosti vračila kupnine tistim, ki se festivala leta 2025 ne bi mogli ali želeli udeležiti, organizatorji niso omenili.

Namesto heavy metala Heavy Harmony​

Z vračanjem denarja kupcem vstopnic za odpovedane festivale ima MetalDays sicer že več let velike težave. Še vedno niso dobili vračila vsi, ki so kupili enodnevno vstopnico za zadnji dan festivala leta 2023, ki je bil zaradi poplav odpovedan. Prav tako kljub neštetim obljubljam organizatorjev na vračilo vstopnin še vedno čakajo številni ljubitelji metala, ki so kupili vstopnice za odpovedane festivale v letih 2020 in 2021.

Na nas se je obrnila študentka Tinkara Roza Kosi, ki ji organizatorji MetalDaysov vračilo za vstopnico na festival dolgujejo že vse od leta 2020. Od takrat so ji na njena povpraševanja obljubljali vračilo in si ves čas zadajali nove in nove roke, ki se jih nikoli niso držali. Čeprav so izrecno obljubili, tako njej kot mnogim drugim denarja niso vrnili niti po uspešno izvedenih festivalih v letih 2022 in 2023. Namesto vračila so ji nazadnje ponudili popust pri nakupu vstopnice za festival leta 2024, ki so ga kmalu nato odpovedali. Študentka, ki bi ji 175 evrov, kolikor je pred štirimi leti plačala za vstopnico, pomenilo veliko, ima vse manj upanja, da bodo organizatorji držali besedo in ji denar končno vrnili.

Na plačilo za nastop na MetalDays 2023 preverjeno še vedno čaka tudi najmanj ena glasbena skupina, po nepotrjenih informacijah pa naj bi jih bilo še več.

Kljub temu, da že leta nimata sredstev za vračilo kupnin, sta lastnika festivala lani ob obali Zanzibarja odprla luksuzni resort. FOTO: V. U.

Čeprav se organizatorji MetalDays sklicujejo na finančne težave, zaradi katerih kljub svojim najboljšim namenom še niso sposobni povrniti denarja, sta lastnika podjetja, ki festival organizira, zakonski par Slobodan in Nika Brunet Milunović, lansko leto na Zanzibarju odprla ograjen luksuzni resort Heavy Harmony. Poleg dvanajstih vil in velikega plavalnega bazena podjetnika, ki se predstavljata kot poznavalca številnih praks alternativne medicine in duhovnosti, ponujata tudi tečaje meditacij.

Niko Brunet Milunović smo zaprosili za pojasnila glede festivala in vračil kupnin. Njene odgovore bomo objavili, čim jih bomo prejeli.

Metal ostaja v Tolminu

MetalDays je dolga leta sledil tradiciji svojega predhodnika, festivala Metalcamp, ki je pred dvema desetletjema ob Sočo prvič zvabil večtisočglavo množico metalcev, lansko leto pa se je iz Tolmina prestavil ob Velenjsko jezero. Na tradicionalni lokaciji v Tolminu je vzniknil nekoliko manjši metalski festival Tolminator, ki ga vodita ljubljanska organizatorja koncertov Dirty Skunks.

Tolminator, ki bo v letošnjem poletju edini večji metalski festival v Sloveniji, bo v zadnjem tednu julija ob Sočo pripeljal metalske skupine kot so Exodus, Testament, Behemoth in Electric Wizard ter do pet tisoč obiskovalcev z vsega sveta.