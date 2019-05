Največji srednjeveški trg v novi preobleki

Danes se bodo ves dan vrstili dogodki ob uradnem odprtju prenovljenega novomeškega središča. Foto Simona Fajfar

Tudi stanovanja za mlade družine

Novo mesto – V dolenjski metropoli danes s številnimi dogodki uradno odpirajo Glavni trg, ki so ga celovito prenavljali dobro leto in pol. Prenova starega mestnega jedra, kjer so ob gradbenih delih potekale obsežne arheološke raziskave, je prva celovita po 65 letih.Stala je slabih sedem milijonov evrov, pri čemer so 4,6 milijona evrov pridobili iz evropskih in državnih virov. »Prenova Glavnega trga in dela Rozmanove ulice je zgodovinsko pomembna za Novo mesto, na le za razvoj tega dela mesta, ampak celotne občine,« pravi župan. Občina se je za prenovo odločila, da postane Glavni trg središče in prostor druženja ter srečevanja ljudi, saj bo zdaj zaprt za promet.Prenova je potekala po konservatorskem načrtu zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je nastal po zamislih arhitekta zadnje prenove Marjana Mušiča v 50. letih prejšnjega stoletja. Arhitekturno rešitev so pripravili v biroju Atelier arhitekti profesorja Jurija Kobeta. Trg so tlakovali s 700.000 novimi granitnimi kockami, litoželezni pokrovi jaškov po novem niso več vidni, raven cestišča pa je prilagojena višini objektov, kar polepša in ga funkcionalno približa prebivalcem. »Poudarili so lepoto in veličastje največjega srednjeveškega trga v Sloveniji,« pravi Macedoni.Začetek del so zaznamovala arheološka odkritja iz različnih zgodovinskih obdobij. Dolenjski muzej je prve izsledke – na podrobnejše raziskave bo treba še počakati – predstavil na razstavi Na dobri poti, ki bo na ogled do 24. avgusta in o kateri pišemo na straneh kulture.Že pred obnovo so na občini opozarjali, da ne gre le za lepotne popravke mestnega središča, ampak da je zelo pomembno tudi to, kar je pod Glavnim trgom. Poleg kanalizacijskega in drugih omrežij, ki jih je bilo treba zamenjati, so na tem območju uredili tako imenovano komunikacijsko hrbtenico. Od nje niso odvisni samo prebivalci in poslovni subjekti v mestnem jedru, kjer je 28 hišnih številk, ampak tudi medkrajevni in mednarodni promet, večji del desnega brega Krke, gospodarstvo Dolenjske in Bele krajine. Pod Glavnim trgom namreč poteka glavna dolenjska telekomunikacijska žila, s katero je povezana vsa širša dolenjsko-belokranjska regija.Ključni del prenove je zato bila ureditev podzemne infrastrukture, za katero so po večjem delu trga zgradili podzemni kolektor, ki združuje kanalizacijsko, vodovodno, električno nizkonapetostno in telekomunikacijsko omrežje.Še pred koncem obnove Glavnega trga je občina začela iskati vsebine, s katerimi bodo zapolnili ta javni prostor, saj želijo, da bi bilo mestno jedro živo. Na dveh lokacijah zato že urejajo 17 stanovanj za mlade družine. V poletnih mesecih pa se urejanje mestnega središča nadaljuje s prenovo Kandijskega mostu, ki bo prenovljen v podaljšek Glavnega trga. V prihodnjih letih načrtujejo še nadaljnjo prenovo Rozmanove ulice, Prešernovega trga in Kandije.