Največji stres za učitelje ustrahovanje in žalitve

Lani je bilo v Sloveniji 32 odstotkov osnovnošolskih učiteljev starejših od 50 let (leta 2018 39 odstotkov), med srednješolskimi pa je bilo takih 49 odstotkov (leta 2018 46 odstotkov), kažejo rezultati mednarodne raziskave poučevanja in učenja v šolah TALIS 2024.

Kot pozitivno je Barbara Japelj Pavešić s Pedagoškega inštituta izpostavila, da ima veliko slovenskih učiteljev, skoraj 70 odstotkov, visokošolsko izobrazbo, zelo veliko jih ima tudi več kot 20 let izkušenj. Po njenih besedah se tudi pri nas pozna, da na nekaterih šolah pomanjkanje učiteljev rešujejo z vključevanjem kadrov iz drugih poklicev, tako je v srednjih šolah pri nas deset odstotkov učiteljev z drugo kariero, v prvem in drugem triletju osnovne šole je takih približno odstotek, v tretjem triletju pa tri odstotke.

Petina iz tretjega triletja jih namerava zamenjati poklic

Po podatkih iz raziskave so največji dejavniki stresa v Sloveniji ustrahovanje in žalitve učencev, preveč ur pouka ter upoštevanje raznolikosti učencev. Ti dejavniki so po besedah Japelj Pavešićeve glavni razlogi za stres in odhode učiteljev tudi drugod po svetu. V Sloveniji je med učitelji v zadnjem triletju osnovne šole (OŠ) zadovoljstvo od leta 2018 do 2024 padlo z 90 odstotkov na 85 odstotkov. Skoraj petina slovenskih učiteljev v zadnjih treh letih OŠ namerava v petih letih zamenjati poklic, kaže raziskava. Ta namera po besedah Japelj Pavešićeve v Sloveniji ni večja kot drugje.

Razlike pa se pojavljajo pri mnenjih, kdo ceni učitelje. Da družba ceni učitelje, meni približno sedem odstotkov slovenskih učiteljev iz zadnjega triletja osnovne šole, delež na ravni OECD pa je 21,7 odstotka. Da jih cenijo politični odločevalci, meni približno pet odstotkov omenjenih učiteljev v Sloveniji in 16 odstotkov na ravni OECD, da jih cenijo mediji, pa meni nekaj manj kot 13 odstotkov učiteljev iz Slovenije, v povprečju OECD pa skoraj 20 odstotkov, kažejo rezultati raziskave.

Učitelji so izrazili tudi visoke potrebe po nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju na svoji poklicni poti, več kot polovica si jih želi, denimo, dodatna izobraževanja za podporo socialnemu in čustvenemu učenju učencev, glede vodenja razreda in tudi sodelovanja med učitelji in starši, manj pogosto pa so navajali izobraževanja za svoja predmetna področja, iz vsebinskih področij in vodenja šole, je pojasnila Japelj Pavešićeva.

Pozitivno do uporabe digitalnih orodij

Po njenih besedah se je v raziskavi izkazalo, da imajo naši učitelji pozitivno stališče do uporabe digitalnih orodij. Jih pa v Sloveniji le tretjina meni, da uporaba digitalnih virov in orodij učence odvrača od učenja, medtem ko je v povprečju v OECD takih polovica. V 12 mesecih je umetno inteligenco uporabila približno tretjina osnovnošolskih učiteljev in skoraj polovica srednješolskih.

Po besedah državne sekretarke na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Janje Zupančič rezultati raziskave kažejo, da so naši učitelji dobro pripravljeni, večinoma samozavestni, razvidni pa so tudi »izzivi, ki jih predstavljajo raznolikost učencev, raznolikost okolja in visoka zahtevnost poklica, vezana na vzgojno delovanje šol in učiteljev«.

To zaznavajo tudi na ministrstvu in poskušajo učitelje podpreti, tako so, denimo, že sprejeli spremembe zakonodaje, povezane z vzgojnim delovanjem šole in vključevanjem priseljencev, pripravljajo pa tudi spremembe na področju dela z učenci s posebnimi potrebami in glede ocenjevanja znanja, je pojasnila. Kot pomembno je omenila tudi plačno reformo v javnem sektorju, ki bo v celoti uvedena leta 2028.

»Zdi se, da učitelji skozi to oceno virov stresa sporočajo, da potrebujejo nekaj pedagoškega miru, zato da bodo lahko kakovostno izvajali svoje vzgojno-izobraževalno delo. To pa seveda lahko dosežemo tako, da negujemo medsebojne odnose znotraj kolektivov, z učenci, s starši, da je tudi vodenje v šolah dobro,« je še dodala.