Najvišje prijavljene plače nižje kot leto prej, rekorder ima 3 milijone evrov

Podatki Finančne uprave za odmerno leto 2025 kažejo, da so najvišje prijavljene plače zaenkrat nekoliko nižje kot leto prej. Najvišji bruto dohodek iz naslova plač in nadomestil plače je po doslej izdanih informativnih izračunih dohodnine znašal 3,18 milijona evrov, medtem ko je leta 2024 presegel 3,41 milijona evrov. Ob tem na Fursu opozarjajo, da podatki še niso dokončni, saj vključujejo le primere, pri katerih je bila odločba o odmeri oziroma informativni izračun dohodnine za leto 2025 že izdana. Med deseterico najvišjih bruto plač je letos kar osem prejemnikov preseglo milijon evrov bruto, medtem ko je deveti prejel dobrih 973.000 evrov, deseti pa 864.209 evrov. Lani so vsi prejemniki iz prve deseterice presegli milijon evrov bruto. Najvišja plača manjša za skoraj 230.000 ...