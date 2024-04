Najvišji dohodki so v Kranjski Gori, najnižji v Kuzmi

Med najvišjimi in najnižjimi dohodki prebivalcev Slovenije so še vedno velike razlike. Kranjskogorci so imeli v letu 2022 v povprečju najvišje neto dohodke v državi. Bili so skoraj dvakrat višji od dohodkov prebivalcev Kuzme, občine na severozahodnem Goričkem ob meji z Avstrijo, ki so pristali na zadnjem mestu.

Dohodek Kranjskogorcev je znašal 15.171 evrov in je bil skoraj za četrtino višji od slovenskega povprečja, dohodek občanov Kuzme je bil skoraj dvakrat nižji od kranjskogorskega, komaj je presegel 8300 evrov in bil za dobro tretjino pod povprečjem države.

Dohodki Slovencev. INFOGRAFIKA: Delo

Povprečni prejeti letni bruto dohodek na prebivalca Slovenije je v 2022 po podatkih Statističnega urada republike Slovenije (SURS) sicer znašal 15.990 evrov, neto dohodek na prebivalca pa 12.343 evrov. Prvi je bil za 9 odstotkov (za 1.326 evrov) višji kot v letu pred tem, drugi pa za 10,2 odstotka ali za 1.142 evrov.

Najnižje dohodke prejemajo Pomurci

Na ravni statističnih regij je bil v opazovanem letu povprečni neto dohodek na prebivalca najnižji v pomurski regiji in je bil za 12 odstotkov nižji od slovenskega povprečja, najvišji pa v osrednjeslovenski statistični regiji; od slovenskega povprečja je bil višji za 8 odstotkov.

V primerjavi z letom 2021 se je povprečni neto dohodek na prebivalca zvišal v vseh statističnih regijah – najmanj v gorenjski (za 9 odstotkov), najbolj pa v osrednjeslovenski (za 11 odstotkov).

Občina Kuzma. FOTO: Oste Bakal

Povprečni prejeti letni neto dohodek na prebivalca Slovenije v višini dobrih 12340 evrov se je v 2022 na letni ravni po Sursovih izračunih realno povečal za 1,2 odstotka. Višji od slovenskega povprečja je bil v treh statističnih regijah – Osrednjeslovenski, Gorenjski in v Jugovzhodni Sloveniji - in v 55 občinah. Medtem ko se je v občini Kranjska Gora povprečni neto dohodek na letni ravni znižal, so v drugih 211 občinah beležili nominalno povišanje. A kot poudarjajo na Sursu, se je neto dohodek po drugi strani realno zvišal v 172 občinah, v 40 pa padel. Omenjena trojica statističnih regij je po povprečnem neto dohodku sicer prva mesta v enakem zaporedju zasedala že v letu 2021, prav tako se ni spremenilo razmerje med občani z najvišjim in tistimi z najnižjim neto dohodkom: tudi v 2021 sta to bili Kranjska Gora in Kuzma. Domala enako sliko kaže pregled, ki ga je Surs opravil za obdobje 2014-2018: prejeti bruto in neto dohodki prebivalcev so bili najvišji v Osrednjeslovenski, najnižji v Pomurski statistični regiji. Razlika je le v tretje uvrščeni regiji; v omenjenem obdobju je bila to Obalno-kraška regija – namesto sedanje Jugovzhodne Slovenije.