Nakazuje se visoka referendumska udeležba

Ob 19. uri se je zaprlo več kot 3000 volišč po državi. Skoraj 1,7 milijona volilnih upravičencev je odločalo na enem zakonodajnem in treh posvetovalnih referendumih. Prvi delni neuradni rezultati so znani: po doslej preštetih glasovih so volivci pri vseh štirih vprašanjih večinoma obkrožili za.

Spremljamo tudi tu: Vse o referendumih

Vsi, ki so danes šli na volišča, so dobili štiri lističe z vprašanji o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbenokoristna dela, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za RTV Slovenija.

Samo referendum o parlamentarni preiskavi je zakonodajni, kar pomeni, da je njegov rezultat za oblast zavezujoč, preostali trije so posvetovalni.

Za zavrnitev zakona na naknadnem zakonodajnem referendumu velja kvorum, kar pomeni, da mora biti proti večina vseh, ki so danes prišli na volišča, ta večina pa mora predstavljati najmanj petino volilnega telesa. Po podatkih DVK je to 339.706 ljudi.

Pri posvetovalnih referendumih ni predpisanega načina ugotavljanja izida, prav tako ta ni zavezujoč.

Tako zadnje javnomnenjske raziskave kot statistika predčasnega glasovanja nakazujejo razmeroma visoko udeležbo – od ponedeljka do četrtka je glasovalo 75.401 volivcev oziroma 4,44 odstotka. Za primerjavo: na prejšnjem zakonodajnem referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja jih je bilo 2,11 odstotka, končna udeležba je bila takrat 41-odstotna.

Pri posvetovalnih referendumih ni predpisanega načina ugotavljanja izida, prav tako ta ni zavezujoč. FOTO: Voranc Vogel

Danes do 16. ure je bila udeležba 35,35-odstotna. Od leta 2020 se je največ ljudi udeležilo referenduma o zakonu o vodah (46,46 odstotka).

Podatki o delnih izidih bodo dopolnjeni: jutri bodo okrajne volilne komisije ugotavljale rezultate glasovanja po pošti iz Slovenije, naslednji ponedeljek, 19. oktobra, pa glasovanja po pošti iz tujine in na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

V nasprotju z volitvami za referendume ne velja določba, da mora DVK upravičencem s stalnim bivališčem v tujini volilno gradivo poslati po uradni dolžnosti. Kdor je hotel glasovati, je moral do konca 25. septembra oddati vlogo za glasovanje po pošti iz tujine.

Predvidena ocena stroškov za izvedbo referendumov je več kot devet milijonov evrov, kar je dobra dva milijona več od prejšnjega zakonodajnega referenduma o prostovoljnem končanju življenja, ki je bil novembra lani.