Nakup helikopterja bo počakal, še tretja interpelacija proti ministru?

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je odredil izredno notranjo revizijo postopka nakupa helikopterjev za nujno medicinsko pomoč (HNMP) in bo do prejema izsledkov počakal s podpisom pogodbe o nakupu izbranih helikopterjev leonardo.

Ta odločitev sledi objavi zvočnega posnetka TV Slovenija z januarskega sestanka, ko naj bi se v času trajanja postopkov prvega razpisa za nakup helikopterjev za nujno medicinsko pomoč v prostorih letalske policijske enote na Brniku sestala 11-članska zasedba predstavnikov ministrstva za zdravje, letalske enote policije ter zdravnikov in reševalcev.

Štirje navzoči so bili nato tudi člani ali nadomestni člani razpisne komisije pri drugem razpisu.

Iz objavljenih izsekov pa je jasno razvidno, da se policijska pilota v času odprtega prvega razpisa za nakup helikopterjev zavzemata za nakup helikopterja italijanskega proizvajalca Leonardo, ki je bil nato tudi izbran. »Če bi nas kdo vprašal, bi si mi glede na obstoječo floto vsekakor želeli, da dobimo samo 169-ko, vendar smo se sprijaznili z zahtevami, da smo to delali po odprtem postopku, in bi prišla v poštev tudi 145-ka, ki bi bistveno spremenila naš način dela in verjetno tudi reševanja. Ampak naši pravniki, se pravi strokovnjaki s področja javne nabave, so rekli, da je edino mogoče to delati po odprtem postopku,« naj bi na sestanku povedal vodja letalske policijske enote Dejan Kink. To bi namreč med drugim pomenilo nujno dodatno šolanje pilotov.

Poklukar sicer še vedno ne dvomi o izvedbi javnega razpisa – to po njegovem kaže tudi dejstvo, da pritožb ni bilo –, a pravi, da se želi o tem prepričati. »Pogovarjati se o tem, kaj je prednost in slabost enega helikopterja, še ni nezakonito,« pa je komentiral posnetek, na katerem se po poročanju TV Slovenija predstavniki reševalcev v več ur dolgem sestanku skorajda niso oglasili.

So pa nato v več sporočilih za javnost – zadnje so poslali javnosti danes – opozorili, da izbrani helikopter ni najbolj optimalen in da zato ne bodo nosili odgovornosti za posledice. Trije zdravniki brniške enote helikopterske nujne pomoči so sicer svoja stališča precej omilili.