Nakup helikopterjev pod lupo KPK, Poklukar ne vidi ovir za podpis pogodbe

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je na novinarski konferenci zatrdil, da bodo pogodbo o nakupu dveh helikopterjev za nujno medicinsko pomoč kljub nasprotovanju dela stroke in politike ter preiskavi KPK slovesno podpisali v naslednjih dneh. Z italijanskim proizvajalcem Leonardo se dogovarjajo le še o zadnjih detajlih, je pojasnil in poudaril, da za podpis ni nobenih ovir.

Naročilo je bilo pripravljeno zakonito, transparentno in strokovno, je zagotovil. Ker Leonardo ni ustrezal pogojem prvega razpisa, so pripravili novega. Ministrstvo za zdravje se je z razpisnimi pogoji strinjalo. Na javno naročilo sta se prijavila Leonardo in Airbus, komisija se je odločila za prvega. »Airbus helikopter se ni pritožil,« je dogajanje opisal minister Poklukar in poudaril, da je vse potekalo legalno.

Znova je izpostavil, da so helikopterji, ki jih danes uporabljajo za gorsko reševanje in HNMP transportni, nova helikopterja pa bosta namenska in certificirana za HNMP. Jasnega odgovora na vprašanje, ali bosta nova helikopterja torej imela dodaten prostor za glavo pacienta za potrebe intubacij, ni podal, je pa večkrat ponovil, da ustrezata standardom, da so stroko upoštevali v največji možni meri

Poklukarju se zdi nenavadno, da v razpisih za nakupe helikopterjev, ki so jih izvedle prejšnje vlade po istem postopku, sumov korupcije ni bilo, sedaj pa so. Poudaril je tudi, da so helikopterji v zadnjem času rešili veliko življenj. »V javnosti je bilo ogromno pozivov k sumu korupcije,« je dejal Poklukar in dejal, da vse poziva, naj sum korupcije z vsemi potrebnimi dokazili prijavijo ustreznim organom.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je sicer prijavo glede nakupa dveh helikopterjev za nujno medicinsko pomoč že prejela in uvedla prehodni preizkus. Kot je pojasnila namestnica predsednika KPK Tina Divjak, se očitki nanašajo na sum kršitve integritete, zlorabo položaja in omogočenje neupravičene koristi določenemu ponudniku pri javnem naročilu.

Komisija bo preverila očitke iz svoje pristojnosti, ni pa pristojna za sam postopek javnega naročanja. Za postopek javnega naročanja je pristojna Državna revizijska komisija.

»Glede same prednaročniške faze, ko naročnik ugotavlja potrebe, analizira trg, določa specifikacije, smo pa na komisiji že večkrat izpostavili, da je ta faza premalo transparentna,« je povedala Tina Divjak in dodala, da bi po njihovem mnenju naročniki morali javno objaviti te korake, objaviti, s kom so se pogovarjali, vse lobistične stike, kot to velja pri pripravi zakonov.

Če bi komisija potrdila sum kršitev iz svojih pristojnosti, lahko uvede preiskavo, če bi ugotovila sum kršitve iz pristojnosti drugih organov, pa bi lahko primer odstopila tem organom. Ne glede na svoje ugotovitve pa KPK nima pristojnosti, da bi razveljavila razpis. Odločevalci so tisti, ki se bodo odločili, kako se odzvati na morebitne ugotovitve KPK.