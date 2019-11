Po prvih ocenah aktivistov se je na protestu zbralo okrog 4500 oseb. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Mladi za podnebno pravičnost so danes, »na najbolj črni petek«, z akcijo opozorili na »nevzdržen in nasilen pritisk korporacij«, so zapisali v sporočilu za javnost.Akcijo, ki so jo naslovili »Nakup, nakup, uboga gmajna!«, so izvedli med prižigom okrasnih luči v centru Ljubljane ob 17:15. Veseli december, menijo, nagovarja k nenehnemu nakupovanju in komercializira praznike, ob tem pa so pogosto zamolčane posledice prekomerne potrošnje. Ne le da je problematičen zavržen material – kot so, denimo, nesmiselna darila –, nakupovalna mrzlica praznike »ukrade« tudi delavcem, ki sodelujejo pri produkciji oziroma prodaji dobrim, so prepričani Mladi za podnebno pravičnost.