P-111 v pivškem muzeju, policija še zmeraj brez novega plovila

Na ministrstvu za notranje zadeve so javno naročilo za nakup policijskega čolna, ki bi se moralo izteči danes, podaljšali do 26. junija. Gre za sicer za drugi poskus nakupa plovila, ki bi nadomestil patruljni čoln P-111. Ta je namreč že poldrugo leto na ogled v Parku vojaške zgodovine v Pivki.

Ministrstvo za notranje zadeve je aprila, ko ga je vodil Boštjan Poklukar, objavilo novo javno naročilo, s katerim kupuje policijski patruljni čoln iz aluminija, dolg od 13,5 do 15,5 metra, z dvema štiritaktnima dizelskima motorjema, vgrajenimi napravami, sistemi in opremo, pred nakupom pa ga nameravajo preizkusiti in se zanj usposobiti. Plovilo mora biti serijske izdelave, cene niso opredelili.