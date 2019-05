FOTO:Nakup šolskega hotela usoden za direktorja

Šolski minister Jernej Pikalo namerava razrešiti direktorja CŠOD Braneta Kumra. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Na Čemšeniški bo vsako leto bivalo 3000 otrok

Matjaž Švagan, župan občine Zagorje ob Savi: »Vedno sem se zavzemal za to, da objekt zaživi v dobro tri tisoč otrok, ki bodo imeli poslej vsako leto možnost bivati v šoli v naravi pod Čemšeniško planino.«



Kronično nam manjka objektov za šolo v naravi

Hotel Dom Utrip je Stane Zevnik iz Trzina leta 2008 zgradil za dva milijona evrov.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti v 2018

- 25 objektov za izvedbo šole v naravi premore

- 221.802 nočitev so ustvarili

- 53.000 mladih je letovalo v njih

- 119.453 je bilo udeležencev v vseh programih

- 12,8 mio € prihodkov je beležil

Ljubljana – Šolski ministerje breme spornega nakupa hotela Dom Utrip pod Čemšeniško planino za potrebe Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) prevalil na CŠOD, čeprav naj bi vse niti postopka vodilo ministrstvo. Če direktorja CŠODrazrešijo, bo to največja »žrtev transakcije«, v kateri bo država za hotel plačala trikrat več, kot je ta stal prodajalca – družbo DRS.Čeprav je minister Pikalo lani v zvezi z milijon evrov vrednim poslom odredil notranjo revizijo, ki je po naših podatkih pokazala štiri velike neskladnosti z zakonom, bo njegovo ministrstvo (MIZŠ) gorski hotel zdaj vseeno kupilo in državna blagajna jo bo glede na že sklenjeno pogodbo z DRS in glede na to, da so vse nepravilnosti nastale na MIZŠ oziroma CŠOD, še dobro odnesla. Če bi namreč slednja odstopila od sklenjenih pogodb, bi družba DRS najverjetneje vložila odškodninski zahtevek. »MIZŠ in CŠOD pa nimata najboljšega izhodiščnega položaja za uspeh,« je za Delo priznal minister Pikalo.Ker so vsi »grehi« na strani MIZŠ in CŠOD, ta od pogodb o prodaji in o financiranju investicije nista upravičena odstopiti, zaradi ugotovljenih nepravilnosti pa se prav tako ne moreta sklicevati na ničnost pogodb. Skupaj z dodatnim 207.000 evrov vrednim vložkom CŠOD v hotel Dom Utrip bo državo nakup stal dobrega 1,2 milijona evrov ali 120 tisočakov manj kot pred revizijo. DRS v lastiin, ki je za objekt v stečaju odštel 330.000, nato pa vanj vložil še dobrih 207.000 evrov, bo tako v dobrih dveh letih zaslužil 360 tisočakov ali skoraj 500 evrov vsak dan … Revizija naj bi med drugim ugotovila tudi, da je znesek v sklenjeni prodajni pogodbi med DRS in CŠOD glede na cenitev, ki jo je slednji pridobil, za 13 odstotkov višji od ocenjene tržne vrednosti nepremičnine. »Zaradi neustreznega vodenja in nadzora projekta s strani CŠOD,« pravijo na MIZŠ, »je minister vzpostavil nadzor nad projektom: imenoval je vodjo projekta z direktorata za investicije ter začel s postopki za razrešitev direktorja CŠOD.« Kumer v četrtek o svoji razrešitvi ni vedel ničesar.Toliko bolj se nakupa hotela Dom Utrip veselijo v Zagorju. Županpravi, da se je vedno zavzemal za to, da objekt zaživi v dobro tri tisoč otrok, ki bodo imeli poslej vsako leto možnost bivati v šoli v naravi pod Čemšeniško planino. O zapletu s poslom pa: »Nisem pristojen, da sodim o postopkih, verjamem pa, da je vlada ravnala v skladu z zakonom.«Na kronično pomanjkanje zmogljivosti v šoli v naravi, zaradi česar morajo vsako leto zavrniti 16 odstotkov vlog slovenskih šolarjev, še zlasti pa tudi do 2,5-krat dražje nastanitve v drugih objektih, se pri odločitvi za nakup hotela sklicuje tudi minister.Naj spomnimo, da je prvotni investitor v hotel Stane Zevnik iz Trzina; leta 2008 ga je zgradil za dva milijona evrov, v stečaju se je znašel v 2015, preden mu je uspelo dobiti status šole v naravi. DRS je v 2016 zanj odštel 330.000 evrov, lani pa ga v odkup ponudil MIZŠ. Pogajanja so se tedaj zaključila pri 900 tisočakih brez DDV. CŠOD je bil pripravljen k nakupu primakniti okrog tristo tisočakov, z MIZŠ sta zagotovila denar in posel so kronali s podpisom pogodbe novembra 2018 - že v Pikalovem mandatu. Pogodbo je neuradno po pooblastilu MIZŠ sklenil Kumer, direktorat za investicije pa je tedaj vodil Iztok Žigon, zdaj njegov v. d., ki mu je po novem zaupan nadzor nad projektom.