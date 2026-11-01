Nakupi na Temuju, Sheinu in drugih platformah: nova pristojbina za pošiljke

Za blago, kupljeno v spletnih trgovinah zunaj EU, je treba od danes plačati dodatno pristojbino v višini dveh evrov za vsako postavko oziroma skupino izdelkov v pošiljki. S tem ukrepom in julija uvedeno dajatvijo na pošiljke majhnih vrednosti želi unija zagotoviti enake konkurenčne pogoje na področju spletnega nakupovanja.

Pristojbino uvaja novi carinski zakonik EU. Kot so sredi oktobra pojasnili na Finančni upravi RS (Furs), se z novo pristojbino krijejo stroški carinskih organov za obravnavo hitro naraščajočega števila spletnih pošiljk, kot so preverjanje podatkov, analiza tveganja in kontrole. Pristojbina se zaračuna na posamezno postavko pošiljke oziroma skupino izdelkov, podobno kot julija uvedena začasna carinska dajatev v višini treh evrov za pošiljke v vrednosti do 150 evrov. Za razliko od te pa se pristojbina obračunava za vse pošiljke ne glede na njihovo vrednost.

Za pošiljke nad 150 evri je plačevanje po carinski tarifi

Od danes je tako za pošiljke do 150 evrov treba plačati DDV, začasno carinsko dajatev v višini treh evrov na postavko in pristojbino v višini dveh evrov na postavko. Za pošiljke nad 150 evri pa je treba plačati carino po carinski tarifi, DDV in pristojbino v višini dveh evrov na postavko.

Pristojbino plača isti subjekt, ki plača tudi druge carinske dajatve pri uvozu, so oktobra navedli na Fursu. Po navedbah Bruslja bodo pristojbino tako kot carine pobirali pristojni nacionalni organi. 25 odstotkov pobranih pristojbin bodo obdržale članice, 75 odstotkov pa bo v skladu z obstoječo zakonodajo na področju lastnih virov financiranja preusmerjenih v evropski proračun. To bi se lahko s prihodnjim dolgoročnim proračunom EU spremenilo, saj je Evropska komisija predlagala, da bi delež pobranih carin, ki ostane članicam, znižali s 25 na 10 odstotkov. Proračunska pogajanja še potekajo, tako da še ni znano, kakšna bo končna porazdelitev. S koncem oktobra se je sicer izteklo tudi prehodno obdobje, v katerem je bilo pri pošiljkah majhnih vrednosti vpisovanje identifikatorjev izdelka v carinsko deklaracijo prostovoljno.

Najobsežnejša reforma carinske unije od leta 1968

Od danes je obvezno. Novi carinski zakonik velja od 20. septembra letos in je najobsežnejša reforma carinske unije od leta 1968. Večina določb se bo začela uporabljati 21. septembra 2027. Sredi oktobra so na Fursu izpostavili, da se je od julijske uvedbe dodatnih treh evrov dajatve število pošiljk iz tretjih držav zmanjšalo za 40 odstotkov. Po podatkih Evropske komisije se je medtem na ravni EU število pošiljk v povprečju zmanjšalo za več kot 60 odstotkov. Vendar pa to še vedno pomeni, da v EU vsak dan pride pet milijonov pošiljk, so v petek navedli viri na komisiji.