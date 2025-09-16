Naliv v Novem mestu poplavil ulice in poškodoval avtomobile

Slovenijo je danes dosegla hladna fronta, nevihte z močnejšimi nalivi so se sprva začele pojavljati v pasu od Nove Gorice do Ljubljanskega barja, nato pa so se južno od Grosuplja okrepile, je Arso navedel na facebooku. Nevihta se zdaj pomika proti Hrvaški.

Kot je za STA pojasnil vremenoslovec Blaž Šter, je bilo najbolj burno dogajanje v Novem mestu, kjer so na merilnem mestu zgodaj popoldne v desetih minutah izmerili 34,5 milimetra padavin ter veter s hitrostjo 90 kilometrov na uro. Po podatkih Arsa so že pred tem na merilni postaji Otlica namerili 33 milimetrov dežja med 11.30 in 12. uro.

Nevihte, ki se še pojavljajo v več delih Slovenije, za zdaj niso močnejše, se pa takšne lahko še razvijejo predvsem na Primorskem in Notranjskem, kjer je zdaj še sončno.

Močna nevihta je v Novem mestu prinesla tudi točo. Velike količine padavin so poplavile nekatere ceste, zalile vozila, voda pa je poplavila tudi Športno dvorano Leona Štuklja.

Neurje med vladnim obiskom

Novo mesto je danes popoldne med vladnim obiskom zajelo neurje z močnim vetrom, nalivi in točo. Gasilsko-reševalni center Novo mesto skupaj z vsemi 18 prostovoljnimi gasilskimi društvi v občini trenutno izvaja več kot 110 intervencij in stanje na terenu uspešno obvladujejo, so sporočili z občine. Posledice neurja si bo ogledal premier Robert Golob.

Na terenu je tudi župan Gregor Macedoni, ki je v stiku z interventnimi službami.

Ohladilo se bo Danes se bodo še pojavljali nalivi, najpozneje bo začelo deževati v južnih krajih, napovedujejo pri Arsu. Ohladilo se bo, saj bo zapihal severovzhodnik, zvečer pa na Primorskem tudi šibka do zmerna burja. Popoldanske temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Padavine bodo v noči na sredo ponehale, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. V dopoldanskih urah se bo po vsej Sloveniji delno razjasnilo, čez dan bo večinoma sončno. Ogrelo se bo od 17 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

V neurju je bilo poškodovanih več gospodarskih in stanovanjskih objektov na območju Žabje vasi, Drske in Šmihela, meteorna voda je zalila Športno dvorano Leona Štuklja, novo negovalno bolnišnico Julija in prostore Šolskega centra Novo mesto, ki ga bo še danes obiskal minister za vzgojo in izobraževanje.

Razkrilo je tudi del strehe Osnovne šole Drska. Za šolarje oziroma vse prisotne v šoli je bilo pravočasno poskrbljeno, zaradi sanacije objekta pa v sredo pouka na Osnovni šoli Drska ne bo. O organizaciji pouka v prihodnjih dneh bodo starši učencev Osnovne šole Drska in Šolskega centra Novo mesto obveščeni preko sistema eAsistent.

Zaradi varovanja premoženja so v Novem mestu uspešno zaprosili za aktivacijo sistema državne Civilne zaščite. Najpogostejše intervencije gasilskih enot so trenutno črpanje vode iz objektov, odstranjevanje naplavin, prekrivanje razkritih objektov, čiščenje cest in odstranjevanje podrtih dreves.

Na Mestni občini Novo mesto za tekoč potek intervencij občane in občanke naprošajo, da se izogibajo poplavljenim območjem, ne vozijo po zalitih cestah ter dosledno upoštevajo navodila pristojnih služb. O dogajanju na terenu bo Mestna občina Novo mesto sproti obveščala na spletni strani in družbenih omrežjih.

Na območju Novega mesta so zaradi poplavljenih cestišč zaprte nekatere ceste in ulice, nastali so zastoji, poroča prometno-informacijski center. Voznike zato opozarjajo, naj vozijo previdno.

Na Primorskem reševali vozila

Okoli poldneva je na Severnem Primorskem zalilo več podhodov. Na železniškem podhodu v Šempetru se je ustavilo več vozil, ki so zapeljala v vodo, okoli 16 ljudi so reševali gasilci, je za STA dejal poveljnik Civilne zaščite za Severno Primorsko Samo Kosmač. Danes lahko na Primorskem po napovedih Arsa nastane še kakšna močnejša nevihta.

Meteorne vode so na Severnem Primorskem zalile kleti nekaj hiš, sprožilo se je tudi nekaj plazov, je pojasnil Kosmač. Po kratki nevihti so poklicni gasilci Nove Gorice začeli odstranjevati posledice. Neurje se je po njegovih besedah od Šempetra in Vrtojbe začelo seliti proti občini Renče-Vogrsko. Največ hiš pa je poplavilo v Prvačini oziroma v Volčji Dragi.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) lahko danes predvsem na Primorskem, v pasu od Zgornjega Posočja do južnega dela Primorske, nastane še kakšna močnejša nevihta. Ozračje se bo po polnoči umirilo, so še zapisali.

Zaradi neurja sta po podatkih prometno-informacijskega centra zaprti cesti Šempeter-Dornberk, na odseku Volčja Draga-Bazara ter Volčja Draga-Bukovica, pri Bukovici.