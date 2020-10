Naloge, ki jih je Pivčeva prepustila nasledniku

Državni zbor bo danes na izredni seji najverjetneje s položaja ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razrešil Aleksandro Pivec, če ne bo ta prej sama odstopila. V vsakem primeru – kot je dejala sama – namerava sejo izkoristiti tudi kot priložnost, da pokaže svoje dobro delo na čelu kmetijskega resorja. A tudi to je bolj kot ne njeno lastno – in premierovo – mnenje.Aleksandra Pivec je ministrica postala septembra leta 2018 z nastopom manjšinske vlade pod vodstvom Marjana Šarca, položaj pa je ohranila tudi po njegovem odstopu s premierskega položaja in nastopu vlade Janeza Janše sredi marca letos. Ob prihodu na ...