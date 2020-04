FOTO:Namestnik poveljnika civilne zaščite v Kopru: »Nihče ne ve, kdaj bo konec, to pa izčrpava!«

Na dan razdelijo tisoč zaščitnih mask

Delo Rakar si do zdaj ni mogel predstavljati takega izrednega dogodka, zaradi katerega bi se ustavil ves svet. Foto Mestna občina Koper

Delo »Še pred tedni sem mislil, da bo trajalo do maja, zdaj se bojim, da bo tako do poletja,« pravi Igor Rakar. Foto Mestna občina Koper

Čas najde tudi za šolske naloge

»Ravno sem imel v roki telefon, da pokličem sodelavca, ki ga potrebujejo na vstopni točki zdravstvenega doma. Ena medicinska sestra v takih razmerah ne zmore vsega. Ljudi je treba usmeriti in poskrbeti, da ne nastanejo konfliktne situacije,« pravi, namestnik poveljnika civilne zaščite na koprski občini.Njegov delovnik trenutno traja 12 ur, dodatnih 12 ur pa je v pripravljenosti, in to sedem dni na teden. Kako zmore? »Ponoči se poskušam naspati,« smeje odvrne. »Delamo po svojih močeh, res pa je, da ne vemo, kdaj bo tega konec. Še pred tedni sem mislil, da bo trajalo do maja, zdaj se bojim, da bo tako do poletja, morda do konca junija. Nihče ne ve, kdaj bo konec, to pa je izčrpavajoče!« meni.Po njegovih besedah epidemija koronavirusa sicer ni najhujše, kar je doživel v 20 letih, odkar dela v civilni zaščiti. »V koprski občini je zdaj enajst okuženih – vsi so se vrnili iz tujine ali so imeli z njimi stike,« pravi in takoj doda: »Upam, da bo tako tudi ostalo!« Do zdaj si ni mogel predstavljati takega izrednega dogodka, zaradi katerega bi se ustavil ves svet. Gospodarska škoda, ki bo sledila zdravstveni krizi, bo številne pahnila v revščino.Rakar je namestnik poveljnika civilne zaščite že 18 let, poveljnik pa je začasno kar koprski župan Aleš Bržan. »Običajno je, da je namestnik operativna funkcija, medtem ko poveljnika določi župan. Vsako jutro se po videokonferenci sestane občinska krizna skupina. »Tako preverimo aktivnosti tekočega dne in uskladimo delovanje,« razloži. Občinska civilna zaščita je podpora zdravstvenemu domu, skrbi za delovanje javnih služb in koordinira delovanje centra za socialno delo, koprskega doma upokojencev in humanitarnih organizacij, ki skupaj s 75 prostovoljci (od 250 prijavljenih) oskrbujejo starejše in tudi nekatere otroke s toplimi obroki. »Naša skrb je tudi, da poiščemo kuharja ali voznika, če jih ta socialna mreža potrebuje,« pripoveduje.Med nalogami civilne zaščite je poleg tega še razdeljevanje zaščitne opreme. »Manjše zaloge razkužil in druge opreme imamo v občinski sejni sobi, a tega je bilo dolgo časa premalo, zdaj pa težav ni več. Na dan razdelimo okoli tisoč zaščitnih mask, 1500 zaščitnih rokavic, 50 razkužil za roke ter drugih zaščitnih sredstev za potrebe zdravstvenega osebja, javnih služb in humanitarnih organizacij,« pravi Rakar. Koprska občina je tudi sama poskušala nabaviti opremo na trgu, kar pa je bilo velikokrat zelo težko.»Domači dobavitelji so nam pomagali z zaščitnimi maskami za večkratno uporabo, trenutno nam jih šivajo v koprskem varstveno-delovnem centru in tudi nekateri zasebniki, a to je oprema, ki ni ustrezno testirana, predvsem pa v preteklih tednih ni mogla zadovoljiti vseh naših potreb. Prek različnih dobaviteljev smo naročali tudi kirurške maske za enkratno uporabo s Kitajske, pri čemer so te dobave negotove, tako glede rokov kot kakovosti,« pove. Pred tedni so zavrnili dobavo 3000 mask, saj so bile že na videz neustrezne in premajhne. »Občina ne plačuje vnaprej in glede tega smo kriti,« poudari.»Žena dela v dejavnosti, ki je v teh razmerah ustavljena, zato je prosta in je postala učiteljica od doma. Je zelo naporno, tudi za otroke,« pravi. Včasih zvečer celo sam vskoči in pomaga pri reševanju kakšne naloge, če je treba. Ali ga je strah, da bi se pri svojem delu okužil in s tem ogrozil tudi svoje najbližje? »V stiku sem z veliko ljudmi, a kljub temu ni take nevarnosti kot pri zdravstvenih delavcih, ki oskrbujejo okužene. Seveda pa upoštevam vsa navodila tako glede oddaljenosti do drugih ljudi kot higienskih navad, ki jih priporoča Nacionalni inštitut za varovanje zdravja,« navede.O očitkih glede zapoznelosti ukrepov in podcenjevanja koronavirusa pa meni, da je bilo vnaprej težko predvideti tak razplet. Rakar podpira ukrepe o omejitvi gibanja na lastno občino in zaprtje mej. »To je pač nujno zlo. Položaj je zelo resen, in če pogledamo okoli sebe, gre nam še najbolje,« sklene.