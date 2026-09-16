Namesto celotnega ministrstva bi zdaj selili le en del

Pred dobrima dvema mesecema napovedana selitev celotnega ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino (MIZM) v Novo mesto je zdaj skrčena na selitev le posameznih delov. Ministrstvo za javno upravo še preverja možne rešitve za pospešitev decentralizacije državnega aparata. Poleti je minister za izobraževanje Borut Rončević razkril načrt selitve ministrstva v Novo mesto: »Moj cilj je preselitev celotnega ministrstva, ne samo sprememba naslova na dopisnem papirju,« je dejal. Selitev bi vplivala na približno 400 zaposlenih. »Treba je zagotoviti ustrezne prostorske, prometne in organizacijske pogoje ter poskrbeti, da bo prehod potekal nemoteno,« je takrat dejal minister. »Prednost bodo imele gospodarne in izvedljive rešitve, ki bodo lahko prispevale tudi k regionalnemu razvoju.« Načrti so ...