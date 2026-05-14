Namesto Joca Pečečnika odslej Marko Bitenc

Na skupščini Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) so za novega predsednika združenja izvolili dr. Marka Bitenca, torakalnega kirurga ter lastnika Kirurgije Bitenc in Zdravstvenega zavoda Zdravje. SBC bo po njegovih besedah tudi v prihodnje usmerjen v krepitev stabilnega in predvidljivega poslovnega okolja ter v zmanjševanje administrativnih ovir za podjetja. Na mestu predsednika je nasledil Joca Pečečnika, ki je odstopil januarja.

Bitenc je ob izvolitvi poudaril, da si bo kot predsednik prizadeval za izboljšanje položaja slovenskih podjetnikov in bolj razvojno usmerjeno državo. »Podjetniki ne potrebujemo praznih obljub, temveč konkretne rešitve, manj ovir in več posluha države. Naš cilj je okrepiti SBC z močnejšimi panožnimi sekcijami, večjo regionalno prisotnostjo in jasnimi stališči v javnih razpravah,« je dejal. Dodal je, da želi SBC utrditi kot pomemben glas odgovornega podjetništva v Sloveniji.

Na skupščini so bili v upravni odbor izvoljeni Igor Akrapovič, Andrej Toš, Boštjan Bandelj, Aljoša Domijan, Tanja Skaza, Marko Femc, Martin Jezeršek, Janko Kuhar in Robert Medle. Mandat predsednika in članov upravnega odbora traja štiri leta.

Klub slovenskih podjetnikov je do januarja letos vodil Joc Pečečnik, ki je bil izvoljen leta 2024. Letos januarja je skupaj s člani upravnega odbora po burnem odzivu podjetnikov, ko je Pečečnik v javnem zapisu pohvalil vlado Roberta Goloba za pripravo zakona o udeležbi delavcev pri dobičku, odstopil.

SBC združuje več kot 400 nadpovprečno uspešnih slovenskih podjetnikov, ki skupaj ustvarjajo pomemben delež slovenskega gospodarstva in zaposlenosti. Ključna cilja združenja ostajata izboljšanje poslovnega okolja in krepitev povezovanja podjetnikov.