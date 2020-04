Namesto prazničnih zastojev - prazne avtoceste

Vukelič Ljubo Prazničnih kolon ob letošnjih velikonočnih praznikih ne bo. FOTO: Ljubo Vukelič/Delo



Padec prometa na avtocestah



Tovorni promet tudi med prazniki

Med spomladanskimi katoliškimi prazniki je bil v prejšnjih letih notranji in predvsem tranzitni promet turistov in zdomcev vedno zelo gost in počasen, letos pa bo vsaj okoli velike noči vse drugače, saj so celo notranje evropske meje, marsikje pa tako kot v Sloveniji tudi lokalne meje, za potniški promet več ali manj zaprte. Tovorni tranzitni promet, ki je sedaj dovoljen tudi ob nedeljah in praznikih, vključno z jutrišnjim velikim petkom, pa tudi poteka več ali manj v konvojih.Turisti ostajajo doma, tudi nemški, kjer imajo v številnih zveznih deželah, na primer na Bavarskem in v sosednjem Baden-Würtenbergu, po veliki noči velikonočne oziroma spomladanske štirinajstdnevne šolske počitnice (letos med 14. in 27. aprilom). Tem potem sledijo počitnice ob vnebohodu (letos 21. maj), binkoštih (letos 31. maj) in sv. rešnjem telesu (letos 11. junij). V Berlinu bodo letos te počitnice na primer med 31. majem in 11. junijem, na Bavarskem in v Baden-Würtenbergu pa med 11. in 21. junijem. Med šolskimi počitnicami se zato domov vračajo tudi številni zdomci. Sedaj so države na Zahodnem Balkanu sicer odsvetovale in z obveznimi štirinajst ali celo osemindvajsetdnevnimi karantenami tudi otežile prihajanje domov in vračanje.Sosednja Hrvaška tako prosi svoje državljane, da se do nadaljnjega odpovedo vsem nenujnim potovanjem v domovino, v njihovem zunanjem ministrstvu pa opozarjajo, da bodo morali vsi, ki bodo prišli iz tujine v 14-dnevno karanteno ali samoizolacijo. In da bodo ob povratku morali skozi enak postopek tudi v državah, kamor se bodo vrnili. Hrvaška je v zadnjih dneh v sodelovanju tako z Avstrijo kot s Slovenijo organizirala povratek svojih državljanov v konvojih avtobusov in osebnih vozil - s Tirolske je tako prišlo v šestih avtobusih in štirih osebnih vozilih 111 hrvaških in dva slovenska državljana, ki so ju potem odpeljali v Slovenijo.Vsi zdomci oziroma osebe, ki se vračajo v Slovenijo, bodo morali, razen zelo redkih izjem z upravičenimi in dokumentiranimi razlogi, po prihodu v domovino v obvezno 14-dnevno karanteno in to ne glede na to, za koliko časa se vračajo. Nespoštovanje karantene je kaznivo, pojasnjuje, predstavnik Policije za odnose z javnostmi. Tranzitnim potnikom sicer ni treba v izolacijo, morajo pa upoštevati vse omejitve posameznih tranzitnih in ciljnih držav. Slovenska policija bo na vstopu iz drugih držav preverjala potnike in osebe, ki ne bodo mogle zapustiti države, tudi vstopiti ne bodo smele. Ob vrnitvi iz neschengenskih držav bodo pri državljanih tretjih držav preverjali tudi nujnost potovanja, tiste, ki ne bodo izpolnjevali smernic evropske komisije, pa bodo na meji zavrnili.Na slovenskih avtocestah in hitrih cestah je promet sicer skokovito upadel predvsem v tednu po razglasitvi epidemije in nastopu nove vlade. V težkem tovornem prometu so bili tako dnevni padci med 13. in 19. marcem, v primerjavi z istimi dnevi teden poprej, med 30 in 55 odstotki; izjema je gorenjska avtocesta, kjer je do padcev v tovornem prometu prišlo kasneje, bili pa so tudi manjši. Prejšnji teden, med 31. marcem in 6. aprilom, pa tovorni promet skoraj ni več padal, v skupnem prometu, kjer se je promet sicer zmanjševal postopno, so bili padci med 26- in 27-odstotni.Skupen promet je sicer padal bolj postopoma, med 28. februarjem in 6. aprilom je bil padec na ljubljanski južni obvoznici ter na štajerskerm kraku med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami 62-odstoten, na pomurskem kraku 63-odstoten, na primorskem kraku na Notranjskem med Uncem in Logatcem 64-odstoten, na gorenjskem kraku med Brnikom in Vodicami 66-odstoten in na dolenjskem kraku med Trebnjim in Novim mestom 70-odstoten. Padec težjega predvsem tranzitnega tovornega prometa je bil manjši, med 15 odstotki na Gorenjskem, 40 odstotki na Štajerskem, 43 odstotki na Notranjskem, 45 odstotki na Dolenjskem in na ljubljanski južni obvoznici ter 52 odstotki v Pomurju.Prepoved nedeljskega in prazničnega tovornega prometa že nekaj časa ne velja, tako da so nedeljske statistike z rastjo tovornega prometa nekaj posebnega. Tako kot je zanimiva statistika zadnjega tedna med 31. marcem in 6. aprilom. Konec tedna, v soboto in nedeljo, 4. in 5. aprila, je bil skupen promet v primerjavi z vikendom pred tem (28. in 29. marec), ko je množičen notranji promet, ki je bil tudi za več deset odstotkov večji kot vikend poprej, razlog za prepoved gibanja med občinami, manjši. Na cvetno nedeljo je bil tako promet na gorenjskem kraku za 64 in na primorskem za 60 odstotkov manjši, na štajerskem za 51 odstotkov, na dolenjskem za 48 odstotkov, na južni ljubljanski obvoznici za 43 odstotkov in na pomurskem kraku za 28 odstotkov.