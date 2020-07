FOTO:Namesto v Toskano raje v Goriška Brda

Kot zanimivo v turistični ponudbi Goriških Brd so na spletnem portalu Global Traveler izpostavili prenočevanje na domočajih. Na fotografiji domačija Kabaj. Foto Uroš Hočevar/Delo

Alternativa Toskani slovenska Toskana

Slovensko Toskano, ki sodi med »dokaj neznane kotičke sveta«, odlikujejo »spektakularni razgledi«, pravi Geoffrey Kent iz potovalne agencije Abercrombie and Kent. Foto Alešš Černivec/Delo

Spektakularni razgledi in srednjeveška arhitektura

Goriška Brda so pri nas najbolj znana zaradi odličnih vin. Mimo njih pri nizanju znamenitosti pokrajine niso mogli niti pri spletnemu portalu Global Traveler. Na fotografiji vinar Silvan Peršolja. Foto Uroš Hočevar/Delo

Domača kulinarika je le eden v vrsti turističnih atributov Goriških Brd. Foto Jože Suhadolnik/Delo

Za občutenje mesta Ljubljana

Na spletne strani Global Traveler so kot eno od značilnosti Goriških Brd izpostavili tudi srednjeveško arhitekturo njenih vasic in dvorcev. Foto Uroš Hočevar/Delo

Global Traveler, preživljanju prostega časa in potovanjem namenjena spletna stran novičarskega portala CNBC, bralcem, ki bi si poletne počitnice želeli preživeti v kateri od evropskih držav, priporoča, naj se zaradi epidemije koronavirusa in z njo povezanih omejitev raje odločijo za manjše destinacije z manj turisti kot pa za najbolj razvpite in oblegane znamenitosti. Med predlaganimi alternativami so tudi Goriška Brda.Za Grčijo kot možno zamenjavo za ikonični otok Santorini priporočajo otok Syros, za Anglijo pokrajino Suffolk namesto Cornwalla, na Portugalskem turiste namesto v prestolnico Lizbono pošiljajo v Porto, v Franciji jim svetujejo, naj raje kot Pariz raziščejo Bordeaux in njegovo okolico, kot primerna alternativa za italijanskoToskano pa so predstavljena Goriška Brda, znana tudi kot slovenska Toskana.Toskana s Firencami, Sieno in chianti vinsko regijo je upravičeno med najbolj priljubljenimi pri turistih, a za ceste z manj prometa in miren počitek so tu Brda, razpeta med Sredozemsko morje in Alpe, predstavitev začenja članek.Pokrajina, znana kot slovenska Toskana, sodi med dokaj neznane kotičke sveta, odlikujejo pa jo spektakularni razgledi in izjemna srednjeveška arhitektura, glavne čare Goriških Brd predstavi, ustanovitelj in sopredsednik luksuzne potovalne agencije Abercrombie and Kent.Pri ponudbi izpostavi, da lahko obiskovalci prenočujejo na kmetijah ter uživajo v dobrotah iz domače kuhinje in domačih vinih, poleg tega pa pokrajina ponuja možnosti za pohodništvo in več kot dvesto kilometrov kolesarskih poti, razpeljanih med vinogradi in vasmi. Za občutenje mesta Kent svetuje obisk Ljubljane, v kateri kot znamenitosti izpostavi njen 900 let star grad, baročno katedralo, Zmajski most in za promet zaprto mestno središče.