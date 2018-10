Namesto visoke povprečnine Šarec napovedal prevetritev predpisov

Preveč občin in problem pokrajin

Rimske Toplice – Predsednik vladeje na začetku drugega kongresa občin v Rimskih Toplicah povedal, da ve, kaj pomeni delati z malo ali nič denarja. Vlada predlaga 564 evrov povprečnine, kar je 69 evrov manj, kot zahtevajo občine. Šarec je napovedal prevetritev zakonodaje, številnih normativov in standardov, omenil je tudi problem pokrajin.»Ponujate 564 evrov. Če zamenjate prvi dve številki, lahko zaključimo. Z Goriške sem pripeljal kar nekaj kartonov vina,« je dejal, novogoriški župan in predsednik Združenja mestnih občin Slovenije, ki skupaj s Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Združenjem občin Slovenije pripravlja kongres slovenskih občin. Šarec ni županj in županov razveselil z obljubo višje povprečnine, en evro več pri povprečnini pomeni v državnem proračunu okoli dva milijona evrov.Šarčeva vlada je, čeprav je premier prišel iz županskih vrst, izračunala, da so povprečni stroški občin 575,44 evra na prebivalca za leto 2019. Izračuni in analiza, ki jo je naročila SOS, kažejo 608 evrov na prebivalca. Šarec o izhodiščih in podlagah za analize, neupoštevanju inflacije in dodatnih stroških ni govoril, je pa dejal, da so stroški v občinah različni in bi izračuni, koliko posamezna občina dobi denarja, to tudi morali upoštevati: »Občina Kamnik ima večino gorskih cest in 30.000 prebivalcev, Domžale imajo 35.000 prebivalcev in nobenega hriba. Potem so tu še vrtci in podobno. Verjamem, da bova z ministrom Rudijem Medvedom ugriznila tudi v to kislo jabolko, problemov se zavedamo. Ampak 25 let neke miselnosti ne boš spremenil v dveh mesecih.«Čeprav kaže, da občine zahtevanih 633 evrov povprečnine ne bodo dobile, je Šarec dejal, da je ministru za finance Andreju Bertonclju naložil, da »napraska vse, kolikor še lahko dobi za povprečnine, da ne bi jemal drugim. Denar, ki je dan občinam, je tudi naložba.« Šarec predlaga sestanek predstavnikov občin z ministrom in meni, da bi bilo dobro, če bi občine dobile eno združenje: »Vedno, kadar je manj partnerjev pri pogovorih, je dogovor lažje doseči. Če občine ne bodo skupaj določile meril, prioritet in pozabile na malenkosti, ne bodo uspešne. Moramo držati skupaj, ker so občine veja oblasti. Niso ločene od države, ampak so njen del.«Je pa Šarec vendarle dokazal, da prihaja iz županskih vrst, saj je že napovedal prevetritev standardov in normativov v vrtcih, na kar občine opozarjajo že več leta. Čeprav občine same poudarjajo, da bi za skladen razvoj potrebovale pokrajine, je bil Šarec jasen, da jih bomo dobili, ko jih bo določila država: »Koliko jih bo, kje bodo in kje bodo sedeži. V preteklosti so se potem vedno skregali, kje bodo sedeži. Menim, da mora biti toliko pokrajin, kolikor je naravnih regij. Če ustvarjaš nekaj posebnega, se podre sistem. Imamo na primer 110 občin, ki ne izpolnjujejo zakonskega merila 5000 prebivalcev.« Občin sicer ne bi ukinjal, ampak omogočal združevanje: »Vsi jamrajo, da je občin preveč, na referendumu pa nihče ne bi dal svoje občine. To je paradoks.«