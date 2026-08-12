Napad na ustavno sodišče je sila nevarna stvar

Ustavno sodišče je presodilo, da je referendum o omnibus zakonu dopusten, pobudniki bodo lahko pričeli zbirati 40.000 overovljenih podpisov, je povzel Delov komentator Ali Žerdin. Kot je opozoril, omnibus zakon vsebuje tudi davčne določbe, o čemer naj se na referendumih ne bi smelo odločati. Ustavno sodišče je izhajalo iz interpretacije, da je pravica do referenduma ključna, med vrsticami pa odločbe o davkih prepoznalo kot tujek, ki je v zakon vrinjen prav z razlogom, da bi onemogočil referendum, je povzel Žerdin. Ustavno sodišče je mnenje sprejelo z veliko večino sedmih proti enemu, je opozoril komentator Janez Markeš. S tem sodišče opozarja tudi, da je sprejemanje zakonov v omnibus paketih sporno in napačno, je ocenil. Markeš meni, da se je omnibus zakon, ki je bil nekakšen »tihi ...