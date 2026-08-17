Napadalec na voznika avtobusa na psihiatrično zdravljenje

Ljubljansko okrožno sodišče je 38-letnika, ki je novembra lani na Bavarskem dvoru z nožem hudo ranil voznika mestnega avtobusa Ljubljanskega potniškega prometa, za poskus uboja obsodilo na obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstveni ustanovi. Do pravnomočnosti sodbe so mu podaljšali pripor v enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru.

Sodni senat je junija na prvi obravnavi sprejel sklep, da javnost izključi za ves čas glavne obravnave. Tudi danes je obrazložitev sodbe potekala za zaprtimi vrati, javna je bila le razglasitev sodbe.

Napad na voznika avtobusa se je zgodil novembra lani, ko je obtoženi na postaji Bavarski dvor v centru Ljubljane stopil na avtobus in vožnje ni plačal. FOTO: Črt Piksi

Senat je odločil, da 38-letnik zaradi shizofrenije ni imel nadzora nad svojimi dejanji, zato so mu izrekli varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru. Oprostili so ga plačila sodnih stroškov in mu zaradi ponovitvene nevarnosti do pravnomočnosti sodbe podaljšali pripor.

Predsednik sodnega senata Rok Kobal je pojasnil, da ima voznik avtobusa zaradi napada še vedno zmanjšano sposobnost za delo, njegovo zdravljenje pa še vedno ni zaključeno. Verjetno je pri poskusu uboja utrpel trajne posledice, je še dodal.

Napad na voznika avtobusa se je zgodil 13. novembra, ko je obtoženi na postaji Bavarski dvor v centru Ljubljane stopil na avtobus in vožnje ni plačal. Voznik ga je opozoril, naj to stori ali pa naj gre z avtobusa. V prepiru, ki je sledil, je obtoženi voznika z nožem, ki ga je imel s sabo, zabodel in nato peš pobegnil s kraja. Policisti so ga nato izsledili in prijeli.