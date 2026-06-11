Napadalci po vdoru v hrvaški sistem ciljajo na vaše plačilne kartice

Zlorabe rezervacijskih sistemov za nastanitve se pred poletno sezono, kot kaže stopnjujejo. Slovenski informacijski pooblaščenec (IP) opozarja vse, ki imajo odprte rezervacije nastanitev v Sloveniji, na Hrvaškem ali drugje v regiji, naj ne klikajo na povezave v sumljivih sporočilih in ne vnašajo podatkov svoje plačilne kartice.

Nedavno smo poročali o lažnih rezervacijah prek spletne platforme booking, zdaj po vdoru v informacijski sistem hrvaškega ponudnika spletnega rezervacijskega sistema, ki ga uporabljajo mnogi nastanitveni obrati v regiji, gosti prejemajo lažna sporočila, preko katerih želijo napadalci priti do njihovih podatkov o plačilnih karticah. Napadalci so ob vdoru v informacijski sistem hrvaškega ponudnika spletnega rezervacijskega sistema pridobili osebne in kontaktne podatke gostov ter podrobne informacije o njihovih rezervacijah. Te podatke zdaj izkoriščajo za sporočila tako imenovanega spletnega ribarjenja, opozarja informacijski pooblaščenec.

Prepričljiva sporočila

Kot pravijo lažna sporočila delujejo zelo prepričljivo. Povezava v sporočilu nato vodi na lažno spletno stran, ki pod pretvezo potrditve rezervacije ali doplačila zahteva vnos podatkov plačilne kartice.

»Lažno sporočilo prepoznate po tem, da omenja vašo dejansko rezervacijo, zahteva ponovno potrditev ali doplačilo, vsebuje povezavo za vnos podatkov in priganja k hitremu ukrepanju. Ob prejemu takega sporočila ne klikajte na povezave in ne vnašajte nobenih podatkov! Pristnost zahtevka preverite neposredno pri ponudniku nastanitve, najbolje po telefonu. Kdor je podatke kartice že vnesel, naj takoj obvesti svojo banko,« svetujejo potrošnikom.

Deset obvestil o kršitvi

Informacijski pooblaščenec je do danes prejel že deset obvestil o tej kršitvi varnosti osebnih podatkov s strani različnih slovenskih nastanitvenih obratov. Opozorili so, da so jih vsi slovenski nastanitveni obrati, ki jih je hrvaški ponudnik rezervacijskega sistema obvestil o tem varnostnem incidentu, o kršitvi dolžni uradno obvestiti: »Ker kršitev za goste pomeni veliko tveganje – ukradeni podatki se že zlorabljajo za pošiljanje lažnih sporočil in poskus pridobivanja podatkov o plačilnih karticah – morajo o varnostnem incidentu brez odlašanja obvestiti tudi posameznike.«