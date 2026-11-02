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    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Napadalec naj se ne bi dokopal do gesel

    Javni uslužbenci dobili navodilo za zamenjavo gesel. Že več dni ne delujejo tudi aplikacije na portalu e-kmetija.
    Po navedbah vladnega urada za informacijsko varnost je napadalec pridobil več kot 15.000 uporabniških zapisov iz sistema Domino, med katerimi je bilo 7216 zapisov z zgoščenimi vrednostmi gesel. Gre za matematično obdelane vrednosti gesel, iz katerih je v določenih primerih mogoče ugotoviti izvirno geslo. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Galerija
    Po navedbah vladnega urada za informacijsko varnost je napadalec pridobil več kot 15.000 uporabniških zapisov iz sistema Domino, med katerimi je bilo 7216 zapisov z zgoščenimi vrednostmi gesel. Gre za matematično obdelane vrednosti gesel, iz katerih je v določenih primerih mogoče ugotoviti izvirno geslo. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Maja Prijatelj Videmšek
    2. 11. 2026 | 16:02
    2. 11. 2026 | 16:02
    5:03
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    Obseg, okoliščine in posledice kibernetskega vdora v informacijski sistem državne uprave, v katerem je napadalec pridobil podatke o uporabniških računih državne uprave, pristojni še analizirajo. Ob tem poudarjajo, da se poziv k menjavi gesel nanaša le na zaposlene v državni upravi, ne na vse državljane.

    Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je že prejšnji torek na svoji spletni strani uporabnike obvestila, da nekatere aplikacije na portalu e-Kmetija začasno ne delujejo. Gre za aplikacije za vnos poročil v okviru e-PRP, zunanjo trgovino, izvajanje tržnih ukrepov, intervencijo IRP15 iz strateškega načrta SKP 2023–2027 in poročilni sistem. Portal e-Kmetija je ena največjih baz podatkov v Sloveniji, v njej so podatki o vlagateljih, živalih, podjetjih ...

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    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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