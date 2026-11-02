Napadalec naj se ne bi dokopal do gesel

Obseg, okoliščine in posledice kibernetskega vdora v informacijski sistem državne uprave, v katerem je napadalec pridobil podatke o uporabniških računih državne uprave, pristojni še analizirajo. Ob tem poudarjajo, da se poziv k menjavi gesel nanaša le na zaposlene v državni upravi, ne na vse državljane.

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je že prejšnji torek na svoji spletni strani uporabnike obvestila, da nekatere aplikacije na portalu e-Kmetija začasno ne delujejo. Gre za aplikacije za vnos poročil v okviru e-PRP, zunanjo trgovino, izvajanje tržnih ukrepov, intervencijo IRP15 iz strateškega načrta SKP 2023–2027 in poročilni sistem. Portal e-Kmetija je ena največjih baz podatkov v Sloveniji, v njej so podatki o vlagateljih, živalih, podjetjih ...