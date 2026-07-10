Napadalec razkrit v 24 urah, policija molči osem mesecev

Lani smo poročali o napadu na rekreativnega športnika pred športnim balonom na Brezovici, kjer se je najstniško razgrajanje pred dvorano končalo s presekano arkado in ličnico rekreativca. Oškodovanec je razočaran nad delom policije, saj postopka navkljub videoposnetkom, pričanjem in neposrednim dokazom po devetih mesecih še niso zaključili. Konec lanskega oktobra je potekala rekreacija v športnem balonu ob osnovni šoli Brezovica, ko se je s parkirišča zaslišalo razbijanje po pločevini: »Ker so nekaterim odbojkarjem lani večkrat vlomili v vozila, se nas je nekaj odpravilo ven pogledati, kaj se dogaja,« nam je povedal eden od rekreativcev, ki jo je tisti večer najslabše odnesel. Udarec v obraz je dobil pred športnim balonom na Brezovici. Čeprav je storilec znan, policisti postopka po osmih ...