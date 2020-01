Napaka, »težka« 27 milijonov evrov

Preberite tudi:

Ljubljana – Če bi veljalo, da je vrednost pogodbe za nakup letalskih kart takšna, kot je zapisana v dosjeju na portalu javnih naročil, bi vlada in javni uslužbenci za poslovne lete v tujino porabili na dan po več kot 45.000 evrov.Po našem preverjanju pa se je izkazalo, da so na ministrstvu za javno upravo podatke vpisali napačno, dejansko za potovanja z letali porabijo petkrat manj denarja davkoplačevalcev.Minister za javno upravo Rudi Medved se je v resnici podpisal pod 6,6 milijona evrov vredno pogodbo, po kateri morajo štirje ponudniki storitev za potrebe ministrstev in javnih uslužbencev zagotavljati najcenejše letalske prevoze, ki jih na trgu iščejo pri različnih letalskih prevoznikih.Za potovanja vlada uporablja še letalo falcon. Ta je po podatkih obrambnega ministrstva lani opravil 222 poletov. Nazadnje je za potrebe Slovenske vojske 22. decembra prepeljal deset potnikov iz Ljubljane prek Bagdada v Erbil in nazaj.Koliko je stala uporaba falcona lani oziroma koliko funkcionarji in javni uslužbenci skupaj potrošijo za potovanja z letali, ni mogoče izračunati. Vsi leti falcona, med drugim tudi septembrski let premiera s sodelavci v Moskvo, namreč še niso obračunani.Med tistimi, ki pa so, je bil najdražji falconov novembrski let sedmih predstavnikov kulturnega ministrstva iz Ljubljane do Sankt Peterburga in nazaj v vrednosti dobrih 16 tisoč evrov. Sledi dva tisoč evrov cenejši falconov februarski let za kabinet predsednika vlade v egiptovski Sharm El Sheik. Ekipaje falcon lani sicer uporabila tridesetkrat. Kar trinajstkrat je z vladnim letalom letela ekipa ministrstva za kmetijstvo.Medtem ko je obrambno ministrstvo skrbnik falcona, ministrstvo za javno upravo skrbi za pogodbo s štirimi izvajalci, ki na trgu za posamezne javne naročnike iščejo najcenejše letalske prevoze. Storitve opravljajo Promo potovanja, Airpass, Nomago ter Agencija Oskar, medtem ko je en ponudnik (družba O-TOURS) od okvirnega sporazuma zaradi neizpolnjevanja pogojev še pred podpisom pogodbe odstopil.Na ministrstvu za javno upravo bodo v kratkem pripravili nov razpis, podatke še zbirajo, obstaja pa verjetnost, da bo strošek letalskih kart zaradi predsedovanja Slovenije Svetu EU v prihodnje nekoliko višji.iz Agencije Oskar pojasnjuje, da je med leti, za katere je največ povpraševanja, jutranji let za Bruselj z zagrebškega letališča, ki omogoča vrnitev domov v istem dnevu. V Bruselj najceneje leti hrvaški nacionalni prevoznik. Zaradi zahtev trga Nomago s ponedeljkom uvaja tudi redno dnevno direktno avtobusno linijo do tega letališča.In kako je mogoče, da na portalu javnih naročil piše, da je vrednost pogodbe za nakup letalskih vozovnic več kot 33 milijonov evrov? V družbi Uradni list, ki je skrbnik portala, so razložili, da je vrednost naročila v dosjeju javnega naročila skupni seštevek vnesenih pogodbenih vrednosti, o katerih poroča naročnik in jih pri objavi pogodb na portalu javnih naročil tudi sam vpiše.Ker je ministrstvo za javno upravo pri vnosu vsake posamezne pogodbe vneslo vrednost 6,6 milijona evrov, je vrednost naročila v tem dosjeju seštevek vseh pogodbenih vrednosti.