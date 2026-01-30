Napetost v Radencih: grožnje, posredovanje policije in napad na podžupana

Župan občine Radenci Roman Leljak je na družbenem omrežju facebook objavil posnetek s četrtkove seje občinskega sveta, na kateri je svetnik Milko Zamuda v obraz udaril podžupana Mirana Jelena. Podžupan je že podal kazensko ovadbo, to načrtuje tudi občina, je za STA povedal Leljak. Zahteva, da Zamuda odstopi z mesta svetnika.

Svetniki Občine Radenci so imeli v četrtek 11. redno sejo občinskega sveta. »Na tej seji se je zgodilo nekaj, česar v demokratičnem in civiliziranem okolju ne bi smelo biti – a se je, žal, že več sej zapored nakazovalo,« je zapisal župan Leljak.

Po njegovih navedbah je svetnik Milko Zamuda v četrtek prestopil mejo, ko je od zadaj pristopil k podžupanu in ga udaril, kar je razvidno tudi z objavljenega posnetka. Zapisal je, da so že na eni od preteklih sej morali zagotoviti prisotnost varnostnikov, na deseti redni seji pa je morala zaradi groženj istega svetnika posredovati policija.

»Ne počutimo se več varne, zato se je koalicija desetih od 16 svetnikov sinoči dogovorila, da tudi če ne odstopi, bodo svetniki koalicije, če se bo on pojavil na seji, zapustili sejo in se seja ne bo mogla opraviti. Kot župan ocenjujem, da to ni nič kaj kritičnega do občine, mi imamo proračun sprejet, zadeve se lahko nadaljujejo do konca leta,« je še dodal Leljak.

Na vprašanje, kaj konkretno je po njegovem privedlo do incidenta, pa je dejal, da Zamuda in še dva svetnika že leto dni »ustvarjajo takšne dogodke na seji« ter stalno vlagajo prijave na policijo in inšpektorje, »da bi prepričali ljudi, da je župan Roman Leljak konfliktna oseba in da si Občina Radenci zasluži veliko bolj umirjenega župana in tako dalje«.

Po njegovih besedah je podžupan Miran Jelen ponoči poiskal zdravniško pomoč. Kazensko ovadbo je podal takoj, občina pa še pridobiva pravna mnenja in načrtuje vložitev ovadbe najkasneje v ponedeljek, je še pojasnil Leljak.