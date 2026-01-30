  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Napetost v Radencih: grožnje, posredovanje policije in napad na podžupana

    Pričakuje, da bo svetnik Milko Zamuda nemudoma odstopil oziroma da se do konca mandata ne bo več pojavil na sejah občinskega sveta.
    Župan Občine Radenci Roman Leljak je na družbenem omrežju facebook objavil posnetek s četrtkove seje. FOTO: Arhiv Dela
    Galerija
    Župan Občine Radenci Roman Leljak je na družbenem omrežju facebook objavil posnetek s četrtkove seje. FOTO: Arhiv Dela
    STA
    30. 1. 2026 | 15:15
    30. 1. 2026 | 15:25
    2:30
    A+A-

    Župan občine Radenci Roman Leljak je na družbenem omrežju facebook objavil posnetek s četrtkove seje občinskega sveta, na kateri je svetnik Milko Zamuda v obraz udaril podžupana Mirana Jelena. Podžupan je že podal kazensko ovadbo, to načrtuje tudi občina, je za STA povedal Leljak. Zahteva, da Zamuda odstopi z mesta svetnika.

    Svetniki Občine Radenci so imeli v četrtek 11. redno sejo občinskega sveta. »Na tej seji se je zgodilo nekaj, česar v demokratičnem in civiliziranem okolju ne bi smelo biti – a se je, žal, že več sej zapored nakazovalo,« je zapisal župan Leljak.

    Po njegovih navedbah je svetnik Milko Zamuda v četrtek prestopil mejo, ko je od zadaj pristopil k podžupanu in ga udaril, kar je razvidno tudi z objavljenega posnetka. Zapisal je, da so že na eni od preteklih sej morali zagotoviti prisotnost varnostnikov, na deseti redni seji pa je morala zaradi groženj istega svetnika posredovati policija.

    »Ne počutimo se več varne, zato se je koalicija desetih od 16 svetnikov sinoči dogovorila, da tudi če ne odstopi, bodo svetniki koalicije, če se bo on pojavil na seji, zapustili sejo in se seja ne bo mogla opraviti. Kot župan ocenjujem, da to ni nič kaj kritičnega do občine, mi imamo proračun sprejet, zadeve se lahko nadaljujejo do konca leta,« je še dodal Leljak.

    image_alt
    Predsednica umaknila predlog kandidature Keršmanca za ustavnega sodnika

    Na vprašanje, kaj konkretno je po njegovem privedlo do incidenta, pa je dejal, da Zamuda in še dva svetnika že leto dni »ustvarjajo takšne dogodke na seji« ter stalno vlagajo prijave na policijo in inšpektorje, »da bi prepričali ljudi, da je župan Roman Leljak konfliktna oseba in da si Občina Radenci zasluži veliko bolj umirjenega župana in tako dalje«.

    Po njegovih besedah je podžupan Miran Jelen ponoči poiskal zdravniško pomoč. Kazensko ovadbo je podal takoj, občina pa še pridobiva pravna mnenja in načrtuje vložitev ovadbe najkasneje v ponedeljek, je še pojasnil Leljak.

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trg dela

    Višji minimalni plači bo sledilo še nekaj dvigov

    Za vse zaposlene bosta višja letni in zimski regres. Kreditna sposobnost ostaja nespremenjena.
    Barbara Hočevar 30. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Raziskava

    Evropska jabolka vsebujejo koktajl pesticidov

    Kar 85 odstotkov vzorcev jabolk je imelo ostanke več kot enega pesticida. Tveganje za mlajše od treh let.
    Maja Prijatelj Videmšek 29. 1. 2026 | 18:17
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več

    Več iz teme

    RadenciRoman Leljakžupandržavni svetMilko Zamuda

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Samostojni podjetniki

    Tik pred volitvami napovedane spremembe za normirance

    Svoboda je vložila predlog novele zakona o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.
    30. 1. 2026 | 15:51
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP Avstralije

    Presenečenje v Melbournu, Novak Đoković premagal Sinnerja in se uvrstil v finale

    Srbski teniški igralec Novak Đoković je v polfinalu turnirja za grand slam v Melbournu premagal Jannika Sinnerja in se uvrstil v finale.
    30. 1. 2026 | 15:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kemična tveganja

    Nov odpoklic izdelka v Leclercu

    Izdelek je bil vključen v zastrupitev s hrano, a je to lahko posledica nepravilnega shranjevanja živila.
    30. 1. 2026 | 15:31
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Občina Radenci

    Napetost v Radencih: grožnje, posredovanje policije in napad na podžupana

    Pričakuje, da bo svetnik Milko Zamuda nemudoma odstopil oziroma da se do konca mandata ne bo več pojavil na sejah občinskega sveta.
    30. 1. 2026 | 15:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Po Trumpovi prošnji Putin preusmeril napade

    Obstreljevanje na daljavo se je nadaljevalo s podobno intenzivnostjo, le tarča niso bili več energetski objekti.
    Boris Čibej 30. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kemična tveganja

    Nov odpoklic izdelka v Leclercu

    Izdelek je bil vključen v zastrupitev s hrano, a je to lahko posledica nepravilnega shranjevanja živila.
    30. 1. 2026 | 15:31
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Občina Radenci

    Napetost v Radencih: grožnje, posredovanje policije in napad na podžupana

    Pričakuje, da bo svetnik Milko Zamuda nemudoma odstopil oziroma da se do konca mandata ne bo več pojavil na sejah občinskega sveta.
    30. 1. 2026 | 15:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Po Trumpovi prošnji Putin preusmeril napade

    Obstreljevanje na daljavo se je nadaljevalo s podobno intenzivnostjo, le tarča niso bili več energetski objekti.
    Boris Čibej 30. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo