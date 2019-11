Napočil je čas za ponovitev izpitne vožnje

Večina ljudi bi danes padla na izpitni vožnji. FOTO: Uros Modlic

Osvežite svoje znanje CPP tudi vi in se prijavite na ponovitev izpitne vožnje!



Z vami bo vodja avtošole AMZS Manuel Pungertnik, ki bo vašo vožnjo opazoval in vam svetoval, kako jo izboljšati. Za uspešno opravljen preizkus boste prejeli nagrado – trening varne vožnje v AMZS-jevem Centru varne vožnje na Vranskem.

Učitelj vožnje Manuel Pungertnik bo ocenil vašo vožnjo. FOTO: Uros Modlic

Na spletnem portalu Vozimse.si najdete novosti in spremembe v CPP, zapise o vozniškem bontonu, teste ugotavljanja šibkih točk, podatke za osvežitev znanja pa tudi zanimive podrobnosti, kot je odgovor na vprašanje, kje v Sloveniji so najboljši vozniki.

Medtem ko moški svoje poznavanje cestnoprometnih predpisov ocenjujejo z visokimi ocenami, so ženske pri tem bolj skromne. Dejstvo pa je, da jih bolje obvladajo mlajši vozniki, saj je njihovo znanje pridobljeno nedavno; pri starejših pa je okrnjeno in potrebno osvežitve.Opravljen vozniški izpit je potrditev, da imamo dovolj teoretičnega in praktičnega znanja, da lahko zanesljivo in samostojno vozimo. Zdi se nam, da smo usvojili vse in je to ena skrb manj, saj vendar vse znamo. Pa je res tako? Vozimo rutinirano, »na avtopilotu«, pri tem pa na omejitve in pravila pravzaprav pozabljamo. Poleg tega se s časom se spreminjajo infrastruktura, avtomobili, dinamika prometa (zlasti v mestih) pa tudi cestnoprometni predpisi. Rezultati anket so pokazali, da zato pri vožnji delamo že osnovne napake, kot sta neustrezna priprava vozniškega prostora in nepravilno držanje volana.Na cesti nikoli nismo sami. Z odgovornim ravnanjem zagotovimo varnost tako sebi kot drugim udeležencem v prometu. Obnavljanje znanja cestnoprometnih predpisov in njegova uporaba v praksi sta tako ključna za zmanjšanje števila napak – med pogostejše sodijo tudi vožnja po krožnih križiščih, vedenje na avtocestah in hitrih cestah ter poznavanje prometne signalizacije. Za največ prometnih nesreč pa sta še vedno kriva prevelika hitrost in alkohol.Na Turneji mobilnosti je Zavarovalnica Triglav v šestih slovenskih regijah preverjala, kako Slovenci ocenjujemo svoje poznavanje cestnoprometnih predpisov in vedenje na cesti. Preizkušnje s simulatorjem vožnje DRAJV, ki so jih opravili udeleženci, so vodile do presenetljive ugotovitve: le tretjina voznikov bi danes uspešno opravila vozniški izpit. Na cesti le nismo tako varni, kot mislimo.Da se stanje izboljša, se moramo vozniki zavestno odločiti za spremembe. Zavarovalnica Triglav zato želi z iniciativoin vzpostavitvijo spletnega portala Vozimse.si z vozniki vzpostaviti dialog in jim ponuditi možnost za odpravo napak, ki so se nabrale, odkar so pred 10, 20, 30 leti opravili vozniški izpit. V tem času so se namreč spremenili infrastruktura, CPP, avtomobili, dinamika prometa …Vozniki lahko zdaj namesto v simulator sedejo v avto skupaj z izkušenim učiteljem vožnje, se podajo na mokre jesenske ceste in podoživijo izpitno vožnjo. Atmosferca Ciril Komotar in Sašo Kapetanović sta se je že udeležila. Ali sta preizkus uspešno prestala, si oglejte v videu.