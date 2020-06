FOTO:Naporno je biti nenehno boljši, lepši in bolj zdrav kot konkurenca

Gospodarska kriza, ki je leta 2008 zajela Slovenijo in svet, je močno prizadela mlade, ki so takrat ravno končevali študij in vstopali na trg dela. Priložnosti za zaposlitev so se zelo zmanjšale, zato so bili prisiljeni sprejeti začasne pogodbe. Prekarstvo se je razširilo čez vse zdrave meje. Ko se je že zdelo, da si je generacija, zdaj stara od 30 do 40 let, nekako opomogla, mirneje zadihala in si uredila življenje, je udarila epidemija koronavirusa in – spet – močno prizadela prav to starostno skupino.Zdaj 33-letna Neža Pavšič je v času gospodarskega zloma končala študij in z optimizmom zrla v prihodnost. Kot ...