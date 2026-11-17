Evropska komisija napoveduje, da se bo javnofinančni primanjkljaj v Sloveniji prihodnje leto povečal na 4,5 odstotka BDP. Letos naj bi z 2,9 odstotka ostal tik pod triodstotno maastrichtsko mejo. Močno rast primanjkljaja v prihodnjem letu pripisujejo visokim tekočim odhodkom in vplivu novih ukrepov.

»Na splošno se ocenjuje, da bodo ukrepi, sprejeti v intervencijskem zakonu, povečali primanjkljaj za približno 1,2 odstotka BDP,« ugotavljajo analitiki evropske komisije. Tekoči odhodki naj bi se zaradi socialnih prejemkov in plač v javnem sektorju še naprej povečevali.