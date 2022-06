Napoved, da bo NPZ nekaj štel, že razburja

V nadaljevanju preberite:

Srednjih šol, ki bodo omejile vpis, je letos 51. Kar 42,5 odstotka prijavljenih kandidatov, to je 8916 otrok, se bo moralo udeležiti izbirnega postopka. Gre zgolj za ocene v zadnjih treh razredih osnovne šole. Te so v zadnjih letih podivjale, še posebej v zadnjih dveh, koronskih letih. To pomeni, da so lahko že tri štirice v treh šolskih letih preveč. Napoved v koalicijski pogodbi, da bodo »v dialogu s stroko« spremenili merila vpisa v srednje šole z omejitvijo vpisa, kjer bi poleg ocen v zadnji triadi šteli tudi rezultati nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), je naletela na mešane odzive. Nekateri so proti, večina pa napoved pozdravlja, a hkrati tudi opozarja, da bo treba NPZ predrugačiti. Kdaj naj bi NPZ dobil dodatno težo, še ni znano.