Napoved: do konca aprila tristo respiratorjev

Odzivnost serviserjev

Povečano povpraševanje, ista cena

Delo Transportna respiratorja tipa Medumat Standard oziroma Medumat Transport nemškega proizvajalca Weinmann. Foto HSE

Inovativni Mercedesov respirator

Konstruktorji Mercedesa so v zelo kratkem času izdelali inovativen dihalni aparat za pomoč bolnikom z najhujšimi dihalnimi stiskami kot posledico koronavirusne bolezni. Britanski zdravstveni organi so že potrdili najširšo uporabo nove, izboljšane dihalne naprave.

Njena inovativnost je v tem, da bolnikom s hudim vnetjem dihal oziroma pljučnico omogoča, da lažje dihajo, ne da bi jih pri tem intubirali ter jim vstavili cevko oziroma kateter. Inženirji Mercedesovega konstruktorskega biroja, AMG High Performance Powertrains, in specialisti za klinično medicino z univerzitetnega kolidža v Londonu so začeli sodelovati že 18. marca ter zasnovali izboljšavo naprav, ki jih uporabljajo v italijanskih oziroma kitajskih bolnišnicah.

Je pa že pred dobrim tednom tudi slovenska skupina gospodarstvenikov, direktorjev podjetij in ustanov začela preverjati možnosti za uresničitev ideje o množični domači izdelavi respiratorjev.

STA

Ljubljana – Za mehansko predihavanje bolnikov s covidom-19 je v državi na voljo 201 ventilator oziroma respirator. To pa je odločno premalo, če se bo število kritično obolelih hipno povečalo. V bolnišnicah si zato veliko obetajo od vladnega naročila, na podlagi katerega naj bi v državo do konca aprila prispelo več kot 300 respiratorjev.Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na vprašanje, kdo so dobavitelji naročene opreme, še niso odgovorili. Slišati je zgolj to, da naj bi respiratorji prišli iz Kitajske, od koder smo jih pred kratkim že dobili dvajset, včeraj pa še dvajset. Od koga oziroma po kom natančno in po kakšni ceni jih bomo dobili še okoli tristo oziroma manj, če so zgornji že všteti v dobavo, ni znano.Minister za gospodarstvoje pred dnevi dejal le, da respiratorji prihajajo in da verjame, da jih bomo dobili pravočasno, da bomo izpolnili vse potrebe našega zdravstvenega sistema. Včeraj, ob prihodu druge pošiljke je zadovoljno tvitnil : »Kljub dežju je v Sloveniji posijalo sonce. Prispela je pošiljka še 20 respiratorjev. Deset smo jih že dostavili v UKC MB, deset pa jih nadaljuje pot in bodo še danes v UKC LJ.«Ker pa ni znano, katere vrste respiratorjev smo in bomo še dobili, je vprašanje, kako bo poskrbljeno za njihov servisiranje.V Splošni bolnišnici Golnik so povedali, da so ventilatorji, ki jih imajo, kakovostni. »Eni imajo redni servis na pol leta, drugi na leto in tretji na določeno število ur v uporabi. Kvarijo se malo, imamo tudi več kot deset let star ventilator, ki dobro deluje. Serviserji so odzivni. V sedanjih razmerah po svetu bo ventilatorjev preverjenih znamk seveda zmanjkalo, kako bo z novimi, ki se pojavljajo, bo pokazal čas,« so povedali., direktor tamkajšnje klinike, je za Nedelo povedal, da se trenutno pojavlja več ponudnikov, nekateri niso ustrezni, nekateri so morda tudi lažni. »Mi smo se že prej dogovorili z našimi starimi dobavitelji, da smo nabavili nekaj dodat­nih aparatov za invazivno in neinvazivno ventilacijo. Zadnjega bomo dobili v teh dneh iz Nemčije, čeprav je najprej kazalo, da nam ga Nemci ne bodo poslali.«Tudi sami so našli nekaj ponudb, a dobava bi bila lahko šele čez pol leta, kar njim nič ne pomaga, ali pa želijo plačilo avansa brez zagotovila o dobavi, je še dodal Rozman. Na Golniku, kjer se na intenzivnem oddelku zdravita dva bolnika s covidom-19, imajo 13 stalnih ventilatorjev in dva prenosna., direktor podjetja Meditra , je povedal, da mu je nemški proizvajalec respiratorjev Weinmann že sporočil, da bodo nove dobave mogoče šele avgusta. Dodal je, da se cene kljub povečanemu povpraševanju niso spremenile in za en transportni aparat znaša od 9500 evrov do 23.000 evrov. Aparata, ki ga je pri njih kupila družba HSE in pred kratkim donirala UKC Ljubljana, spadata v visok cenovni rang. Komljanc je še povedal, da se te naprave ne kvarijo, prej nastanejo mehanske poškodbe, če padejo na tla. Obvezni servisi se po njegovih besedah opravljajo na leto dni in nanje opozori že marsikakšen aparat sam.V ljubljanskem kliničnem centru, kjer imajo trenutno hospitaliziranih 53 pacientov s covidom-19, od tega 15 oseb v enoti intenzivne terapije, imajo ventilatorje različnih dobaviteljev. V njihovi službi za medicinsko opremo pravijo, da se po statistiki zadnjih let zelo malo kvarijo. Glede na situacijo pa so serviserji dosegljivi 24 ur na dan, kar so dodatno preverili na začetku epidemije.Na ravni države imajo največ ventilatorjev, in sicer kar 138. Za potrebe bolnikov s covidom-19 so jih preteklo sredo uporabljali deset. Za paciente s koronavirusom jih nameravajo pripraviti 48, to pa bodo prilagajali glede na epidemiološko situacijo, ki pa ni rožnata. V UKC Maribor je respiratorjev 50, v celjski bolnišnici jih imajo 25, v slovenjgraški 22, v brežiški štiri.