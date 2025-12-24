Napoved meteorologov: sneženje se šele dobro začenja

Agenciji RS za okolje (Arso) napoveduje, da na vzhodu Slovenije danes po nižinah pričakujejo od pet do 10 centimetrov snega, v višje ležečih predelih od 10 do 20, na Pohorju morda celo 25 centimetrov.

»To se bo nabiralo tekom dneva, do noči, ko bo padla glavnina padavin. Na vzhodu lahko rahlo sneži tudi v noč. Potem bo, kot kaže, do konca leta sledilo suho obdobje,« je pojasnil dežurni meteorolog na Arsu Branko Gregorčič.

Kot je dodal, se sneženje šele dobro začenja, iz ure v uro pa bodo razmere drugačne. Pričakujejo, da bo danes pobeljen večji del notranjosti države, bolj debelo na vzhodu, drugod pa malo manj. Ljubljanska kotlina verjetno ne bo dobila kakšne omembe vredne količine snega, je pojasnil.

Na Primorskem piha močna burja, ki v Vipavski dolini v sunkih presega hitrost 100 kilometrov na uro, kar povzroča omejitve v prometu. Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je med Kastelcem in Kozino zaprta primorska avtocesta proti Ljubljani, obvoz je po regionalni cesti.

Ponekod je v veljavi prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike je na cesti Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič ter na prehodih Petrina in Babno Polje na hrvaški strani zaradi zimskih razmer.