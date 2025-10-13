Napoved obvezne božičnice vladi ni izboljšala ocene

V nadaljevanju preberite:

Najsi je šlo za izredno uskladitev pokojnin, kak dodatek ali zvišanje plač v javnem sektorju, v zadnjih nekaj letih se je še vsaka taka napoved vsaj malo odrazila na Barometru. S tokratno najavo zakonske uvedbe obvezne božičnice pa se krivulja ocene dela vlade ni obrnila navzgor.

Kakšen delež ji je namenil pozitivno in kakšen negativno oceno?

Katera stranka bi slavila zmago, če bi bile parlamentarne volitve jutri? Kdo med politiki je najbolj skočil po lestvici navzgor?