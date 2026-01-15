Napovedali dan lipicanca in vlak po drugem tiru marca

V času, ko se razprave o drugem tiru in prometni infrastrukturi običajno končajo pri zamudah in podražitvah, je vlada ta teden na Obali napovedala precej bolj oprijemljiv časovni okvir: vlak naj bi po novem tiru v Koper zapeljal že marca, medtem ko občina s pridobljeno parcelo za dvigalo na Markovec lovi rok za 6,3 milijona evrov evropskih sredstev.

Odločitve, sprejete na seji vlade v Kopru, segajo od razglasitve 19. maja za dan lipicanca do razpisa za širitev koprske tovorne postaje, kar odpira vprašanje, kaj ta paket ukrepov dejansko pomeni za razvoj obalno-kraške regije, prometno politiko in lokalne skupnosti. Kje se zatika pri tranzitni hitri cesti proti Istri? Kako bo urejena sanacija škode ob gradnji drugega tira? Bo investicijski »čudež«, o katerem govori ministrica, na koncu res vzdržal preizkus realnosti?