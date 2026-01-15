  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Napovedali dan lipicanca in vlak po drugem tiru marca

    Vlada zagotovila parcelo za dvigalo v Kopru, sanacijo škode, ki je nastala ob gradnji drugega tira, in predvsem – vlak bo v Koper pripeljal marca.
    Alenka Bratušek in Aleš Bržan sta podpisala dokument o prenosu državnega zemljišča v občinsko last, da bo občina lahko gradila dvigalo. Za vračilo zemljišča, ki je bilo nekoč občinsko, so potrebovali tri leta. FOTO: Boris Šuligoj/Delo
    Galerija
    Alenka Bratušek in Aleš Bržan sta podpisala dokument o prenosu državnega zemljišča v občinsko last, da bo občina lahko gradila dvigalo. Za vračilo zemljišča, ki je bilo nekoč občinsko, so potrebovali tri leta. FOTO: Boris Šuligoj/Delo
    Boris Šuligoj
    15. 1. 2026 | 19:24
    15. 1. 2026 | 19:24
    6:04
    A+A-

    V času, ko se razprave o drugem tiru in prometni infrastrukturi običajno končajo pri zamudah in podražitvah, je vlada ta teden na Obali napovedala precej bolj oprijemljiv časovni okvir: vlak naj bi po novem tiru v Koper zapeljal že marca, medtem ko občina s pridobljeno parcelo za dvigalo na Markovec lovi rok za 6,3 milijona evrov evropskih sredstev.

    Odločitve, sprejete na seji vlade v Kopru, segajo od razglasitve 19. maja za dan lipicanca do razpisa za širitev koprske tovorne postaje, kar odpira vprašanje, kaj ta paket ukrepov dejansko pomeni za razvoj obalno-kraške regije, prometno politiko in lokalne skupnosti. Kje se zatika pri tranzitni hitri cesti proti Istri? Kako bo urejena sanacija škode ob gradnji drugega tira? Bo investicijski »čudež«, o katerem govori ministrica, na koncu res vzdržal preizkus realnosti?

    Delova osebnost leta
    Slavnostna razglasitev

    Delova osebnost leta 2025 je Nika Kovač

    Pobuda My Voice, My Choice je povezala ljudi v skupnost na globalni ravni. Je prva evropska državljanska pobuda, ki jo je podprl evropski parlament.
    14. 1. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

