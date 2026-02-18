Napovedali ustanovitev Hospica Slovenija

Edina hiša hospica v Sloveniji, ljubljanska hiša Ljubhospic, ki je v lasti javnega zavoda Lekarna Ljubljana, bo vzorčni primer za podobne hospice v vseh slovenskih zdravstvenih regijah, sta na obisku ob 10. obletnici sprejema prvega bolnika v ta zavod napovedala predsednik vlade Robert Golob in predsednik strateškega sveta za zdravstvo Erik Brecelj.

V okviru javnega zavoda Hospic Slovenija naj bi jih oblikovali v prihodnjih štirih letih. Lokalne skupnosti naj bi zagotovile prostor, država pa sistemski vir financiranja. Takšna hiša z 12 posteljami za delovanje potrebuje približno milijon evrov na leto. V zadnjem letu se je v Ljubhospicu poslovilo 274 ljudi. Približno 60 odstotkov umirajočih je iz vse Slovenije.