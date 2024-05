Napovedane spremembe zrelostnega izpita

Gimnazijci so maturo začeli že na začetku maja z esejem iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika. Jutri se z materinščino nadaljuje njihova matura in začenja poklicna matura. Obema se v prihodnje napovedujejo spremembe. Osnutek nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja (NPVI) predlaga, da bi za prehod na univerzitetni študij poklicni maturanti morali opraviti vse tri obvezne predmete splošne mature.

Splošno maturo bo letos prvič opravljalo 6438 kandidatov, kar je 166 več kot lani, opravljali pa jo bodo iz 33 različnih predmetov. Poleg materinščine sta obvezna predmeta še tuji jezik in matematika. Vsak kandidat opravlja še dva izbirna predmeta, pisnim izpitom bodo sledili ustni, ki jih bodo na šolah izpeljali med 10. in 21. junijem. Rezultate bodo maturanti izvedeli 11. julija.

Kandidatov na poklicni maturi je več, 9352, kar je 146 manj kot lani. Na poklicni maturi dijaki opravljajo štiri predmete. Poleg materinščine jih čaka še izpit ali iz matematike ali tujega jezika ali slovenščine oziroma italijanščine kot drugega jezika. Nato morajo opraviti še pisni izpit iz temeljnih strokovnoteoretičnih predmetov, pri četrtem predmetu pa izbirajo med izdelkom oziroma storitvijo in zagovorom ali izpitnim nastopom in zagovorom. Kandidati poklicne mature bodo rezultate izvedeli 4. julija.

Veliko mladih se za srednjo strokovno šolo odloči tudi zato, ker se s poklicno maturo in tako imenovanim petim predmetom na splošni maturi še lahko vpišejo tudi na univerzitetni študij na fakultetah, ki to omogoča. Letos se je na ta dodatni maturitetni izpit prijavilo 1773 kandidatov.

Spremembe

Mnogim je prav peti predmet velik trn v peti, mnenja se krešejo tudi v stroki. A da obe maturi potrebujeta prenovo in spremembe, se strinjajo skoraj vsi. Delovna skupina je v osnutku NPVI predlagala, da bi na splošni maturi uvedli dve ravni zahtevnosti pri vseh obveznih in izbirnih maturitetnih predmetih. Hkrati bi uvedli dve ravni izvedbe obveznih maturitetnih predmetov v zadnjih dveh letnikih gimnazijskega programa in v maturitetnem tečaju. Predlagajo tudi, da bi ustne izpite splošne mature izvedli med poukom zaključnega letnika.

Dijaki s poklicno maturo bi po osnutku NPVI morali za vpis na univerzitetni študij opraviti vse tri obvezne predmete splošne mature. Že ob predstavitvi osnutka NPVI je vodja delovne skupine Janez Vogrinc opozoril, da je treba poiskati in financirati način priprave teh dijakov na izpite splošne mature. Nemalokrat se namreč dogaja, da niso deležni ustrezne priprave, pojasnjuje Vogrinc: »Priprave za peti predmet so zelo različne, kar seveda do teh dijakov še zdaleč ni pravično. Se pa vsi ti predlogi, ki smo jih zapisali, pojavljajo že več let.« To je sicer šele osnutek, predlog NPVI, ki ga mora nato potrditi še državni zbor, bodo predstavili do konca junija.

Kaj hočemo?

Ravnateljica Gimnazije Novo mesto Mojca Lukšič je dejala, da so o podobnih spremembah razpravljali že pred nekaj leti: »Dve ravni za vse predmete je dobra rešitev. S tem bi namreč dijaki, ki jih nekaj bolj zanima, dobili več znanja.« Glede sprememb pri poklicni maturi pa je spomnila: »Pred leti so dijaki srednjih strokovnih šol brez posebnih priprav pisali splošno maturo. Pozneje so se srednji strokovni programi preoblikovali in vsi vemo, da splošni standard ni tak, kakršen je bil, zato je pomembno, da se ti programi posodobijo.«

Ravnateljica Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica Ajda Erjavec opozarja, da so spremembe mature dobrodošle, a te, ki se že leta napovedujejo, ne rešujejo ključnih vprašanj, kaj z maturo sploh želimo izmeriti, doseči. Matura zdaj predstavlja pravzaprav sprejemni izpit na fakulteto, in če to upoštevamo, bi jo lahko zelo poenostavili in poenotili splošni del, razlaga Erjavčeva: »V tem kontekstu sestava splošne mature, torej koliko in kakšne ravni naj bodo pri posameznih predmetih ter katere predmete vse naj opravljajo dijaki na poklicni maturi, ni tako pomembna. Že zdaj ima namreč vsaka fakulteta možnost, da predpiše, kateri predmet je treba opraviti, da se lahko vpišeš.«

Na šoli, ki jo vodi Erjavčeva, imajo poleg gimnazije tudi program ekonomski tehnik, te dijake čaka poklicna matura. Glede napovedanih sprememb pri poklicni maturi pa Erjavčeva opominja: »Odločevalci niso dorekli niti tega, koliko dijakov naj bi šlo naprej študirat in koliko naj jih nadaljuje v poklicu. Cilji niso jasni.« Kako bodočim dijakom povedo, ali oziroma kje lahko nadaljujejo izobraževanje čez štiri leta, pa je iskrena: »Povemo jim, da je s petim predmetom mogoče marsikaj študirati, da pa se obetajo spremembe. Kakšne bodo, ne vemo. Dejstvo pa je, da se veliko izgubi s prevodom in marsikdo sliši, kar hoče slišati. Ekonomski tehnik je sicer še najbliže neki splošni izobrazbi in posledično v tem trenutku najlažja pot do fakultete. To je anomalija, a dejstvo je tudi, da si pri spremembah ne vzamemo dovolj časa za razmislek. Poleg tega se pri prenovi spet ukvarjamo bolj ali manj le s splošnim izobraževanjem, poklicno pa je prepuščeno počasnemu razkroju.«