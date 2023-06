Napovedi, kakšna znanja bomo potrebovali čez 15 let

V nadaljevanju preberite:

Številnih poklicev, ki so jih opravljali naši dedje in pradedje, ne poznamo več. Nekateri bodo še naprej izginjali, pojavljali pa se bodo novi. Katere kompetence bodo v naslednjem desetletju in pol najbolj želene na trgu dela?

Le polovica razpisov za prosta delovna mesta v domovih za starejše občane je bila v letih 2019 in 2020 uspešna, leta 2021 še manj – 39 odstotkov. Do leta 2030 bodo ti socialnovarstveni zavodi iskali še najmanj dodatnih 5500 delavcev, upoštevaje nove normative in predvideno večje število uporabnikov pa celo 9300, kažejo rezultati srednje in dolgoročnih napovedi potreb na trgu dela do leta 2037.

Napovedi so pripravili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ter so namenjene tako oblikovalcem politik kot gospodarstvu, da se prilagodi prihodnjim izzivom, in posameznikom pri odločanju za poklicno pot.