Napovedi poskusa zaustavitve tujskega zakona

Ne le nevladne organizacije, do predloga novele zakona o tujcih, ki jo je pristojno ministrstvo spremenilo v času javne obravnave, izražajo pomisleke tudi strokovnjaki za učenje slovenščine, ki opozarjajo, da zaostrovanje jezikovnih pogojev gotovo ne vodi do boljšega jezikovnega znanja, ampak prej nasprotno. Predstavniki civilne družbe napovedujejo, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da preprečijo sprejetje zakona. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (MNZ) je na začetku avgusta v javno razpravo dalo predlog novele tujskega zakona, ki je poleg prenosa evropske direktive prinesel še dve točki, ki sta bili v javnosti zelo odmevni – po novem naj bi država le še v 60 odstotkih sofinancirala tečaje slovenščine, ki so bili v mandatu prejšnje vlade brezplačni, obdobje, po ...