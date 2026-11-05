Bitka za 1,2 milijarde evrov: kdo bo po referendumu plačal luknjo

Ali uvedba socialne oziroma razvojne kapice, da se prispevke plačuje do 7500 evrov bruto plače, naprej pa ne, res prinaša razvoj? To je le eno od zelo dolge vrste vprašanj, na katera imajo zagovorniki zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na eni strani in vsi, ki imajo do njegove uveljavitve pomisleke na drugi, povsem različne odgovore. Že pred jutrišnjim začetkom uradne kampanje pred zakonodajnim referendumom, ki bo 6. decembra, je bilo jasno, da bo to ostra bitka med povsem različnimi koncepti in interpretacijami, ki bo še poglobila družbeno polarizacijo. Na eni strani vladna koalicija z Resnico in delodajalska združenja, ki so družno nastopila, vztrajno ponavljajo, kakšne koristi naj bi omnibus, ki posega v 10 zakonov z več področij, prinesel, na drugi pa so opozicija in ...