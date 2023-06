Napovedujejo večje črpanje goriva, kopalci še brez skrbi

V nadaljevanju preberite:

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso) skupaj z Geološkim zavodom Slovenije načrtujejo dodatne vrtine oziroma povečanje obstoječih, da bodo lahko začeli z večjim izčrpavanjem goriva, ki se je decembra lani izlilo iz podzemnega zalogovnika izolskega hotela Delfin - a o pravih količinah ne vsi pristojni ne javnost niso bili obveščeni vse do minulega meseca.

Po mnenju izolskega župana Milana Bogatiča je krivda za ukvarjanje s 30.000 litrov izteklega kurilnega olja tik pred viškom turistične sezone na strani vodstva hotela Delfin, ki je dogodek zamolčalo. Bližnje kopalne vode so še vedno neoporečne. Kako nezgodo z razlitjem in obveščanje o njej komentirajo v Zvezi društev upokojencev Slovenije, ki so lastniki hotela Delfin? Kakšne so ugotovitve zavoda za varstvo narave?