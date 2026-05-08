Napredek pri izvajanju priporočil Maria Draghija je precej omejen

Pomembno je, da se je razprava o evropskem razvoju začela bolj osredotočati na produktivnost, inovacije, energijo, kapitalski trg in tehnološko konkurenčnost. Kljub temu pa ostaja glavna težava izvajanje, opozarja profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti Rok Spruk, ki evropski komisiji svetuje pri evalvaciji kohezijskih politik in politik regionalnega razvoja.

Ta je spregovoril tudi o slovenskem kontekstu znotraj Evropske unije. Slovenija ostaja relativno uspešna industrijska država, vendar počasneje napreduje na področjih, ki bodo ključna za prihodnjo rast: razvoj kapitalskega trga, internacionalizacija visokotehnoloških podjetij, privabljanje najbolj produktivnih investicij ter hitrejši prehod v gospodarstvo z višjo dodano vrednostjo. Del problema je tudi razmeroma počasno administrativno okolje in premajhna sposobnost, da bi raziskovalno znanje hitreje pretvarjali v tržne inovacije, opozarja sogovornik.