Napredovanje in prihranek časa – je izredni študij pravi odgovor?

Vzrokov za preobilico delovnih obveznosti je več. Mednje pa, pogosteje, kot bi si mislili, sodijo, kot so sposobnost organiziranja dela, znanje dela s preglednicami, komunikacijske spretnosti in druge. Toda … izobraževanje oziroma izredni študij vzame veliko energije in časa. Vzame torej tisto dobrino, ki nam je vsem primanjkuje. Je to res smiselno? Je nagrada resnično dovolj velika?V zameno za našo investicijo s študijem pridobimo znanje in kompetence. Le če bodo znanja res prava in torej izobraževanje kakovostno, jih lahko unovčimo. In napredujemo. Aktualne in na delovnem mestu uporabne kompetence prinašajo dodatno zadovoljstvo pri delu, uigrano ekipo, tudi več časa ter pogosto višje plačilo za opravljeno delo. Če to ni tako v trenutni organizaciji, nam je z diplomo v žepu veliko lažje nadaljevati karierno pot drugje.Mogoča je tudi rešitev v razdelitvi dela. V tem primeru gre pravzaprav za delo vodje. Dober vodja ima znanje, je samozavesten, prepričljiv, zna prisluhniti in motivirati. Je miren in zna svojo ekipo navdušiti. Z željo po doseganju odličnosti se stalno izobražuje in izpopolnjuje. V tem pogledu je vzor.Ko to ugotovimo, se ob preverjanju ponudbe seveda zavemo, da je ob zaposlitvi mogoč le izredni študij. Okoli njega pa v Sloveniji »kroži« več predsodkov.Nekateri menijo, da je izredni študij »vreden« manj kot redni. Največkrat je trditev utemeljena na dejstvu, da je predavanj pri izredni obliki manj. V resnici gre za drugače zasnovan študij, k temelji tudi na vodenem samostojnem delu.Diplomi rednega in izrednega študija pa sta. To prepoznavajo tudi delodajalci, ki so v zadnjem času vse večkrat tudi plačnik šolnine izrednim študentom, kot opažajo v Kariernem centru BB . Zato pogovor tudi o tej možnosti ne bo odveč.Drugi predsodek se nanaša na prepričanje ali pogosto celo strah, da odrasli težje študirajo. To preprosto ne drži, saj so odrasli odlični študenti. Vzrok tiči v dejstvu, da natančno. To je razlog, da študirajo drugače. Ker vsebine, poleg tega del vsebin, izzivov in tudi nekatere rešitve poznajo že z delovnega mesta.In še en pomislek, ki se pojavlja ob omembi izrednega študija. Še vedno marsikdo misli, da je tak študij mogoč le v primeru dopoldanskega dela. Toda študiji se med programi in ustanovami razlikujejo. Na šoli, kjer je, to pomeni stalno dostopnost gradiv (po spletu), dodatne – tudi povsem individualne izpitne roke, predavatelje, ki delijo izkušnje iz gospodarstva, ponujajo več kot le predavanja, pripravijo osebni izobraževalni načrt, brezplačno karierno svetovanje in tudi možnosti za pridobivanja znanja v tujini in prek projektov. Motivacijska moč skupine in strokovnost predavateljev je tista, ki študij olajša in prinaša še širše in toliko bolj prenosljivo znanje. Ponekod je torej vzpostavljen sistem prilagoditev tudi za skupine zaposlenih, ki jim je bil študij do zdaj onemogočen: zaposleni, ki delajo izmensko; zaposleni, ki so veliko na službenih poteh; vrhunski športniki; študenti starši …Izjemnega pomena torej je, da izberemo program in šolo , ki sta prilagojena našim potrebam in potrebam delovnega mesta. Kadar se izobražujemo za potrebe delovnega mesta, je posebej pomembno, da ima. Le tako lahko ponudi odgovore na naše aktualne izzive. Premišljen in na podlagi potreb pripravljen osebni izobraževalni načrt bo omogočil reševanje izziva iz uvodnika.Torej resnično lahko gre drugače. Investicija časa v študij omogoča njegov prihranek in nagrajevanje na dolgi rok. Tako pridobimo nova »orodja«. Tista, ki danes sodijo k obvezni opremi: aktualna znanja in veščine. In drži … to je lahko izkušnja, s katero poskrbimo, da pomanjkanja časa in ovir za nove zmage ni več.