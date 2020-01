Počivalšek umirjen, Židan oster

Kaj sledi?

Ko je marca leta 2018 odstopil takratni predsednik vlade Miro Cerar, se predsednik države Borut Pahor ni odločil za to, da bi predlagal novega kandidata za mandatarja. Cerar je odstopil le nekaj mesecev pred volitvami, zato se je Pahor takrat odločil, da je primerneje razpisati predčasne parlamentarne volitve.



Pravico do predlaganja mandatarja imajo tudi poslanske skupine oziroma najmanj deset poslancev.

Dan se je začel pestro. Najprej je odstop ponudil minister za finance, nato pa je pred novinarje stopil predsednik vladein slutiti je bilo, da Bertoncelj ni edini, ki odstopa. Šarec je po dolgem uvodu vendarle sporočil, da se s takšno vlado ne da delati . Dodal je, da se je s predsednikom stranke SMCže pogovarjal o možnosti, da bi na predčasnih volitvah kandidirali skupaj. »Naprej se nadiham, potem pa s trezno glavo naprej,« pa je po odstopu Šarca za Delo dejal Počivalšek, ko smo ga vprašali, ali bo vstopil v desnosredinsko koalicijo. Počivalšek se je sicer skupaj s podpredsednikom SDpo naših informacijah že srečal z Marjanom Šarcem.Počivalšek je v kratki izjavi za novinarje, zbrane v DZ, nato dejal, da so pripravljeni na vse opcije, da pa v tem trenutku ne vidijo potrebe, da bi zaradi Šarčevega odstopa morali imeti nove volitve. Po njegovem mnenju, je bilo volitev preveč, imamo pa stabilno situacijo, ki bi jo lahko izkoristili za naprej. Dodal je, da je slutil, da se bo nekaj takega zgodilo, glede na vse to, kar se je v zadnjem času dogajalo. Glede ugibanj, ali se bo oblikovala desnosredinska vlada, je Počivalšek povedal: »Mi ne mislimo iti ne levo ne desno, ne nazaj, ampak naprej.« Ali bi bil pripravljen postati mandatar? »Vse opcije so odprte.«Predsednik SDje komentiral, da so glede na razpad ekipe LMŠ potezo Šarca pričakovali. »Najlažje je oditi in pustiti pomembne projekte nedokončane,« je komentiral. Medtem ko je Počivalšek na vprašanje, kdaj so v SMC izvedeli za Šarčev odstop, komentiral le, da so bili obveščeni pravočasno, pa je bil Židan jasen: »Kakor običajno nismo bili obveščeni, bili smo obveščeni preko medijev.«Tudi v Desusu in SAB niso bili vnaprej obveščeni o odstopu.(SNS) je komentiral, da te poteze ni nihče pričakoval.»Ohladitev političnega trupla se je zgodila takoj, ko je nekdo omenil, da je cesar gol,« pa je tvitnil prvak SDS