FOTO:Naprodaj rekordne količine butične hlodovine

Trije kandidati za zmago

Infografika Delo

Kupci predvsem iz tujine

Zmagovalec dražbe bo gorski javor, kandidati so trije. FOTO: Mateja Kotnik

Slovenj Gradec – V slovenjgraško poslovno cono Ozare, prizorišče 13. licitacije najboljše slovenske hlodovine, bodo zamudniki les lahko pripeljali le še danes. Že jutri v Slovenj Gradcu pričakujejo prvi naval kupcev, ki morajo do 4. februarja oddati pisne ponudbe za odkup. Poleg stalnih iz Avstrije, Nemčije in Italije bo letos prvič sodeloval tudi kupec iz Kitajske.Pravila dražbe so preprosta in jih organizatorji – Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije, niso spreminjali od prve dražbe leta 2007: hlod je prodan tistemu, ki zanj ponudi najvišjo ceno., Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline: »Kupcem so letos na voljo rekordne količine lesa; okoli 3700 hlodov. Kakovost je podobna lanski.«Jeromel napoveduje, da bo zmagovalec dražbe, ki ga bodo predstavili 13. februarja na dnevu odprtih vrat ob zaključku več mesecev trajajočega dogodka, spet gorski javor rebraš. A kandidati za zmago so trije: gorski javor, ki ga je lastnik pripeljal na Koroško s Kočevskega, gorski javor iz gozdov v okolici Slovenske Bistrice ter hlod gorskega javorja, posekan na območju Savinjske doline.Spomnimo, da je lani največ, kar 17.912 evrov za hlod gorskega javorja od kupca iz Nemčije prejel Stephan Baumgartner iz Labotske doline na avstrijskem Koroškem, ki je prvič sodeloval na dražbi. Po kubičnem metru pa je najvišjo ceno iztržil lastnik gorskega javorja iz Mosta na Soči. Les je na dražbo pripeljal v dveh kosih, saj ga drugače ni mogel spraviti iz gozda. Za oba hloda je iztržil 23.440 evrov.Letos prvič bo na dražbi sodelovala družba Slovenski državni gozdovi (SiDG). »Pripeljali smo hrastovino iz Žitkovc v Prekmurju, macesen in smreko s pobočij pod Uršljo goro, hrast graden, lipo in gorski javor iz Šmartna pri Litiji, gorski javor iz Bohorja ter macesen in gorski javor iz Gozdnika,« so sporočili iz SiDG. Skupna količina lesa, ki so ga pripeljali na dražbo, ni velika in znaša okoli 50 kubičnih metrov. »Ker smo se povsem osredotočili na sanitarno sečnjo, so tudi količine, ki smo jih predvideli za dražbo, nekoliko nižje, kot bi si želeli. Računamo, da bodo prihodnje leto večje,« so napovedali v SiDG.Med kupci bodo prevladovali tujci, saj les zanje kupujejo tudi domači trgovci z lesom. Organizatorji pričakujejo, da si jih bo ponudbo lesa največ ogledalo ta konec tedna. Svoj prihod so napovedali stalni kupci iz Nemčije, Avstrije in Italije, prvič se bo dražbe udeležil tudi kupec iz Kitajske. Z ogledi in izborom želijo pohiteti zaradi napovedanih močnejših snežnih padavin v prihodnjem tednu.Do zdaj so največje količine lesa odkupili Avstrijci, najdražje hlode pa nemški in italijanski kupci. Kaj so zares kupili, izvedo šele, ko les razžagajo. Da to ne bi bil maček v žaklju, si vzamejo čas in pridejo na Koroško za več kot le en dan, vedno z ekipo izkušenih strokovnjakov. Dražba v Slovenj Gradcu je spremenila odnos lastnikov gozdov do izjemnih dreves. Manjka nam le še proizvajalcev, ki bi takemu lesu dali ustrezno dodano vrednost. Dokler ne bo drugače, bo potoval na vse strani sveta in bo krasil razkošne hotele, avtomobile in jahte, iz njega pa bodo izdelovali tudi vrhunska glasbila.