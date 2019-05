Narasle vode ponekod še povzročale težave, čaka nas sončen in bolj suh vikend

Na Koroškem sta se v sredo sprožila dva plazova na območjih občin Prevalje in Podvelka. FOTO: PGD Prevalje

Vikend sončen z občasnimi plohami

V soboto in nedeljo je kljub boljši napovedi s seboj pametno vzeti dežnik. FOTO: Roman Šipić/Delo

V tednu, ki se izteka, so obilno deževje in narasle meteorne vode povzročali težave z zalivanjem kleti, sprožili so se zemeljski plazovi, ponekod so bile zapore cest. Huje je bilo v sredo, včeraj pa so narasli vodotoki in meteorne vode težave še povzročali na območjih občin Radlje ob Dravi, Črna na Koroškem, Dravograd, Podvelka, Slovenj Gradec, Brežice, Puconci, Slovenska Bistrica in Šentilj, so sporočili iz Centra za obveščanje uprave RS za zaščito in reševanje.Gasilci desetih prostovoljnih gasilskih društev ter dežurni delavci komunalnih, cestnih in drugih podjetij so imeli veliko dela s prečrpavanjem meteornih voda iz zalitih prostorov stanovanjskih in drugih objektov, s podrtimi drevesi, s poplavljenimi cestami ter zemeljskimi plazovi in potoki, ki so prestopili bregove – nastala je gmotna škoda.Danes, na zadnji majski dan, pa bo bolj suho, obetamo si mesecu bolj primerne temperature. Po napovedi Arsa bo danes sončno z občasno povečano oblačnostjo. Dopoldne se bo delno razjasnilo, nato pa bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem do 24 stopinj Celzija.Tudi jutri nas čaka precej sončno vreme s kakšno popoldansko ploho, ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 14, najvišje dnevne od 21 do 25, na Goriškem se živo srebro lahko dvigne do 27 stopinj Celzija.V nedeljo bo na jugovzhodu spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami. Drugod bo dopoldne večinoma sončno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale plohe ali nevihte.V ponedeljek bo dopoldne večinoma sončno, popoldne pa spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami.