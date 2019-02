Narava miruje, kmetje izbirajo  

Celje – Na celjskem sejmišču so včeraj zaprli prvi sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije Agritech in izvršni direktor družbe Celjski sejem Robert Otorepec je danes že napovedal: »Vtisi razstavljavcev in obiskovalcev so bili izjemno pozitivni. Sejem bomo zato gotovo še organizirali«.



Sejem, ki so ga v Celju pripravili na pobudo izdelovalcev in uvoznikov kmetijske in gozdarske mehanizacije, ki so združeni v Združenje proizvajalcev in uvoznikov kmetijske tehnike (ZKGT), so izvedli v zimskem času, ko imajo kmetje in gozdarji več časa in ko se odločajo za nakupe. Večina jih potem opravi do meseca maja.



Tovrsten sejem je bil v zimskem času v Sloveniji organiziran prvič, v tujini pa podobne sejem praviloma postavljajo pozimi. »Če nam je bilo ob pobudah razstavljavcev jasno, da ima sejem potencial, je število obiskovalcev to dokončno potrdilo,« je povedal Otorepec. Agritech je v petih dneh obiskalo 20.700 obiskovalcev.



Na njem so se na 16.000 kvadratnih metrih pokritih površin z več kot 200 blagovnimi znamkami predstavili proizvajalci in uvozniki kmetijske in gozdarske mehanizacije. V spremljevalnem programu je bila glavna tema varnost pri delu, prav sodobna mehanizacija pa lahko pomembno poveča varnost.



Žiga Kršinar iz ZKGT je bil po zaključku sejma zadovoljen: »Sejem Agritech je za prvič potekal nad pričakovanji. Zadovoljni smo z obiskom in izgledom sejma. Slovenija je dobila prvi tovrstni strokovni sejem, ki ga je nujno potrebovala. V prihodnje že vemo, kaj lahko še izboljšamo.«



Združenje je na sejmu predstavilo tudi 17 kadrovskih štipendij, ki so jih razpisali za mlade serviserje in prodajalce kmetijske in gozdarske mehanizacije.