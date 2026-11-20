Evropska agencija za okolje (EEA) je objavila Poročilo o okolju v Evropi za leto 2025, v katerem so tudi izračuni gospodarske škode, ki so jo med letoma 1980 in 2025 povzročili vremenski in podnebni ekstremni dogodki, kot so poplave in vročinski valovi. Ti so v zadnjih 45 letih od vseh evropskih držav največ škode naredili v Sloveniji. Evropska agencija za okolje (EEA) vsakih pet let objavi poročilo o stanju okolja, ki je najcelovitejša analiza trenutnega stanja in napovedi za okolje, podnebje in trajnostnost celine. V letošnji analizi, ki so jo pripravili na podlagi podatkov iz 38 držav, ugotavljajo, da je celotna EU med letoma 1980 in 1925 utrpela za 920 milijard evrov škode, skoraj tretjino tega zneska oziroma 270 milijonov v zadnjih petih letih. Povprečne letne gospodarske izgube, ...