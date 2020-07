FOTO:»Narava ne pozna ideologije in tudi življenje je ne potrebuje«

Rovtarsko hribovje, po katerem sva se peljala s fotografom Juretom Erženom, je žarelo v poletnem soncu. Vlasta Mlakar naju je pričakala v sosednji vasi in po beli makadamski cesti smo se odpeljali na obrobje njihovega posestva v Hlevišah. Nasmejana je in žareča. Kot kakšen ponosen Tolstoj naju je najprej popeljala na sprehod po njihovi zemlji. Ob vznožju hriba imajo enega od več zelenjavnih vrtov in toplo gredo, polno paradižnika. Nedaleč stran je tolmun, v katerem se je v poletni vročini prijetno kopati, čeprav je voda hladna kot osvežilen koktajl z ledenimi kockami. Malo naprej po dolgem travniku je izvir žveplene vode, ki ...