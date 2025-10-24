S sateliti do pravočasnih opozoril ob nevarnostih

»Nujno opozorilo, ki ga je izdala uprava za zaščito in reševanje. Prosimo, bodite pozorni na naslednje obvestilo. Poplave z izjemnim tveganjem za ljudi in premoženje. Ste na območju nevarnosti, takoj zapustite območje,« se je zaslišalo včeraj po Logarski dolini. Najprej v slovenščini, nato še v angleščini. Šlo je za prvo evropsko demonstracijo modula, ki sprejema in pošilja opozorilna sporočila prek satelita, v živo.

Projekt Aware financira EU, vodi ga podjetje Telespazio France in združuje osem partnerjev iz štirih držav, tudi Slovenije. Prve od treh demonstracij so se udeležili predstavniki konzorcija Aware, uprave za zaščito in reševanje ter organi civilne zaščite iz več držav članic EU. V projektu iščejo rešitve, kako bi obvestili prebivalce na nevarnost, da se morajo umakniti z območja, in na koncu, da je nevarnost minila. Modul omogoča obveščanje, tudi ko telekomunikacijska omrežja niso dostopna, saj uporablja satelitske storitve za nujna opozorila Galileo.

V Logarski dolini so predstavili enega od načinov obveščanja: posebno sireno, v katero je integriran modul Aware. Ta je prejel opozorila, ki so jih posredovali sateliti, in jih prenesel na napravo. Takrat se je zaslišalo opozorilo, da se je treba umakniti. Največji doseg teh zvočnih naprav je sedem kilometrov, a je veliko odvisno od terena, zato v povprečju znaša okoli 1,7 kilometra. Vsaka država se bo sama odločila, koliko takih naprav bo imela in kam jih bo postavila, običajno gre za območja, na katerih je veliko ljudi.

Bolje dva sistema kot eden

Sporočila ne bodo le zvočna, ampak lahko modul namestijo tudi na prikazne zaslone, denimo tiste na avtocestah, sirene, zvočne naprave in notranje opozorilne sisteme, cilj je tudi telefonija. Vodja celjske izpostave uprave za zaščito in reševanje Darko But je dejal, da so se s predstavniki projekta prav ta teden pogovarjali, ali bi lahko sistem integrirali na sirene, ki so na gasilskih domovih in drugih objektih, skupno gre za 1460 siren po državi. »Zato smo kupili sirene, ki omogočajo govor, vendar ga do zdaj še nismo prenašali, razen testno. Če bi bilo mogoče naše sirene povezati s tem sistemom, smo zmagali.« Kot pravi, bo to znano v drugi polovici prihodnjega leta.

But je dejal, da čeprav pri nas vzpostavljamo sistem javnega obveščanja in alarmiranja SI-ALARM, je evropski Aware zelo pomemben. »Z njim je pokrita celotna Evropa. Ampak naš glavni cilj je, kako obvestiti ljudi v primeru nesreče. Možnost je prek mobilne telefonije, ampak lahko izpade telekomunikacijsko omrežje, elektroomrežje, zato potrebujemo rešitev, kako ljudem sporočiti, da se bliža nevarnost, da se morajo evakuirati, da so lahko doma, da morajo zapreti okna … Morajo dobiti neko informacijo. Zato vzporedno razvijamo dva sistema, ki ju želimo na koncu povezati v enoten sistem.«

Solčavska županja Katarina Prelesnik je na predstavitvi opozorila, da bi se lahko prebivalci novega sistema ustrašili, da bi bili prav zaradi opozoril lahko še bolj v stiski. »Za opozorila je to dobro, ampak kako pa komunikacija poteka naprej? Pri nas pred dvema letoma sistem ni deloval, ker je postaje v gasilskem domu zalilo, do gasilskega doma ni bilo mogoče priti, ker ko je odneslo most, nisi mogel nikamor,« je opozoril župan Luč Klavdij Strmčnik.

Kdaj bi Aware začel delovati, še ni znano, saj gre za zdaj za testni sistem, je dejal But in dodal, da je veliko odvisno od denarja.